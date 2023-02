Paris Hilton revela que já sofreu um aborto quando ainda tinha 20 anos

A atriz estadunidense Paris Hilton se abriu e revelou que já sofreu um aborto quando ainda era jovem, entre outros traumas chocantes

A atriz estadunidense Paris Hilton desabafou e se abriu ao público sobre alguns de seus traumas do passado. A famosa recentemente teve seu bebê Phoenix por meio de uma barriga de aluguel, fruto de seu relacionamento Carter Reum. Em entrevista com a Glamour UK, Paris contou que quando ainda tinha 20 anos, ela fez um aborto, mas nunca se abriu sobre por vergonha:

“Isso também era algo sobre o qual eu não queria falar porque eu tinha muita vergonha. Eu era criança e não estava preparada para isso", contou na entrevista. Ela não ia falar sobre, mas decidiu se abrir por conta da polêmica de uma lei estadunidense que garante o direito ao aborto, a lei Roe contra Wade:

“Acho importante. Há tanta política em torno disso e tudo mais, mas é o corpo de uma mulher… Por que deveria haver uma lei baseada nisso? É o seu corpo, sua escolha e eu realmente acredito nisso. É impressionante para mim que eles estão fazendo leis sobre o que você faz com sua saúde reprodutiva, porque se fosse o contrário com os caras, não seria assim de jeito nenhum.”

Barriga de aluguel? Entenda o porquê Paris Hilton optou por este método:

Paris ainda contou que a escolha do método barriga de aluguel para o nascimento de seu filho foi por medo de retomar estes sentimentos ruins de quando teve o aborto.

“Estou tenho tanto medo, acho, de novamente estar em um consultório médico, apenas tudo isso. As injeções, os acessos que eles colocam, as amostras de sangue regulares. Quando eu estava em The Simple Life, tinha que estar em uma sala quando uma mulher estava dando à luz e isso também me traumatizou. Mas eu quero tanto uma família, é apenas a parte física de fazê-lo. Estou com tanto medo... parto e morte são as duas coisas que me assustam mais do que qualquer coisa no mundo".