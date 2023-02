Paris Hilton desabafa sobre abuso sexual aos 15 anos: "Minha infância foi roubada de mim"

A atriz e socialite estadunidense Paris Hilton desabafou sobre um abuso sexual que sofreu durante sua adolescência

A socialite estadunidense Paris Hilton desabafou em uma entrevista sobre um caso de abuso sexual que passou na adolescência. Ela revela que nunca contou à ninguém, mas decidiu se abrir em uma entrevista com a Glamour UK.

Segundo a famosa, ela foi enviada para morar em Palm Springs, com sua avó, quando tinha 15 anos. As coisas que já não eram muito fáceis em casa, mas com a mudança, a famosa afirma que pioraram.

Durante seu tempo lá, ela e suas amigas começaram a ter uma vida adolescente normal, elas iam ao shopping juntas, entre outros passeios, mas em um momento, suas amigas começaram a se enturmar com alguns homens mais velhos que frequentavam os mesmos lugares, eles trocaram números de paiger e começaram a conversar, foi então que Paris acabou passando por um trauma:

"E então, um dia, eles nos convidaram para a casa deles e estávamos bebendo essas bebidas de vinho", lembrou Hilton, acrescentando que ela se lembra de um homem inflexível para que ela bebesse. "Eu não bebi nem nada naquela época, mas quando dei, talvez, um ou dois goles, eu imediatamente comecei a me sentir tonta. Não sei o que ele colocou lá, estou assumindo que era um roofie [boa-noite Cinderela]".

Segundo a artista, ela se lembra de "apagar" nas horas seguintes e acordou sozinha após um tempo já temendo o pior: "Lembrei-me disso. Tenho visões dele em cima de mim, cobrindo minha boca, como 'você está sonhando, está sonhando' e sussurrando isso no meu ouvido". De acordo com ela, esta foi sua primeira experiência sexual, e foi um trauma.

Logo, Paris acabou sendo levada para um internato para crianças problemáticas, onde sofreu ourtos abusos e traumas: "Fui acordada no meio da noite por funcionários do sexo masculino que me conduziram a uma sala privada e realizaram exames cervicais em mim (...) Minha infância foi roubada de mim e me mata saber que isso ainda está acontecendo com outras crianças inocentes",

Abuso de professor?

Segundo Paris, antes de se mudar para a casa de sua avó, a famosa passou por uma experiência complicada, quando ainda tinha 15 anos. Segundo ela, um de seus professores "se aproveitou de uma jovem menina", mas ela cortou contato:

"Ele me ligava para o telefone o tempo todo, apenas flertando comigo, tentando colocar em minha mente que eu era essa mulher madura", contou. Segundo ela, ele chegou até a aparecer em frente a sua casa, porém, para sua sorte, seus pais chegaram e viram a situação: "Só nos beijamos, mas se meus pais não viessem, imagine o que ele teria tentado fazer?", questionou.