Pamela Anderson choca fãs ao surgir de cara limpa: "Essa sou eu”

Capa da revista WWD, Pamela Anderson posou sem maquiagem e revelou que não quer ser vista como símbolo sexual

A atriz Pamela Anderson provou que continua estonteante! Aos 55 anos, a musa de 'Baywatch' saiu na capa da revista americana WWD sem maquiagem e abriu o coração sobre sua trajetória profissional como símbolo sexual. Para celebrar o lançamento, ela dividiu fotos do ensaio em seu Instagram, deixando os fãs chocados com as diferenças em sua aparência.

Durante a juventude, Pamela foi referência quando o assunto era maquiagem pesada. A musa usava as sobrancelhas finas e marcadas, além de tons escuros nos olhos e muito contorno labial. Hoje, a atriz dispensa as camadas extra de base: "Prefiro mostrar minhas sardas... É divertido envelhecer. É um alívio.", escreveu na publicação.

Ela ainda comentou como lida com as mudanças na aparência decorrentes do tempo: "E em uma certa idade nós apenas parecemos mais jovens e mais frescos sem maquiagem.", disse na legenda. "Esta sou eu. Estou feliz com quem eu sou agora mesmo. É um novo mundo e eu estou muito agradecida por todo o amor.", revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

Na revista, a loira também falou sobre ser um símbolo sexual: "Eu gosto de desmontar o estereótipo, o 'símbolo sexual', 'ícone', como você quiser chamar. É apenas a ponta do iceberg. Há muito mais em uma pessoa do que uma palavra que desperta essa ideia de quem você acha que conhece. Acho que esse tem sido meu projeto agora, é desconstruir essa imagem e deixar as pessoas saberem que tenho muito mais a oferecer.”, desabafou.

Pamela Anderson relembra relacionamento com Tommy Lee:

No último mês, Pamela Anderson abriu o coração com a revista People sobre seu relacionamento com o baterista Tommy Lee (60) com quem teve dois filhos, Dylan (25) e Brandon (26).

Apesar da relação conturbada, marcada por brigas e agressões físicas, além de uma sex tape vazada, Pamela revelou que o amor foi verdadeiro: “Meu relacionamento com Tommy pode ter sido a única vez em que eu realmente me apaixonei.", contou.