Pamela Anderson relembra relacionamento com Tommy Lee: 'realmente apaixonada'

A atriz Pamela Anderson revelou que seu relacionamento com Tommy Lee foi o único momento em que esteve apaixonada por alguém

Pamela Anderson (55) abriu seu coração para a revista People na última semana, e assumiu que o grande amor de sua vida com Tommy Lee! Apesar de a atriz ter sido casada quatro vezes, ela revelou nunca ter esquecido o baterista, com quem teve dois filhos, Dylan (25) e Brandon (26).

Recentemente, a famosa lançou uma biografia, Love, Pamela, e decidiu se abrir ao mundo sobre seus verdadeiros sentimentos e experiências. Então, a atriz decidiu se abrir sobre seu amor: "Meu relacionamento com Tommy pode ter sido a única vez em que eu realmente me apaixonei."

Os dois se casaram em 1995, em Cancún, de uma forma inusitada! Pamela usou um biquíni, e Tommy uma bermuda! A intenção era não se prender as regras, eles queriam se divertir: "Nós nos divertimos. A nossa regra era ser sem regras."

Porém, o relacionamento passou a ser conturbado após fitas de momentos íntimos dos dois serem roubadas e vendidas. Isso fez com que os paparazzis e as revistas de fofocas falassem apenas sobre aquilo: "Isso arruinou vidas, começando com nosso relacionamento, e é imperdoável que as pessoas, até hoje, pensem que podem lucrar com uma experiência tão terrível, quanto mais com um crime". Segundo a atriz, ela nunca se interessou em assistir aos vídeos roubados.

Segundo Pamela, os dois começaram a brigar ainda mas, até o músico agredi-lá fisicamente: "Tommy arrancou Brandon de mim e jogou Dylan e eu contra a parede", ela ligou para a polícia com medo e o artista foi preso, e teve de cumprir 6 meses na penitenciaria. É nesse momento que Pamela considera que 'seu inferno começou'.

Pamela pediu o divórcio em seguida. "O divórcio de Tommy foi o ponto mais difícil, mais baixo e mais difícil da minha vida. Fiquei arrasada. Ainda não conseguia acreditar que a pessoa que eu mais amava era capaz do que aconteceu naquela noite. Nós dois ficamos arrasados, mas eu tinha que proteger meus bebês". Segundo ela, o relacionamento dos dois no começo era cheio de amor: "Só queríamos ter filhos e ficar juntos para sempre", mas pareceu mudar drasticamente depois.

Mesmo com as declarações de amor, Pamela e Tommy não tem muito contato além do que se trata dos dois filhos que tiveram juntos. Depois do divórcio, a famosa teve 3 outros casamentos com Kid Rock, Rick Salomon e Dan Hayhurst.

Mas Pamela não se abala com os términos ou imprevistos. Segundo ela, ela está bem melhor sozinha: "Eu vivo uma vida mais romântica agora que estou sozinha do que quando estive em relacionamentos",