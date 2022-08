Cinema / QUE CASAL!

Olivia Wilde abre o jogo sobre seu relacionamento com Harry Styles

A atriz e diretora Olivia Wilde falou em entrevista sobre seu namoro com o cantor Harry Styles que irá fazer parte do elenco do seu novo filme

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 20h59

Olivia Wilde comentou sobre namoro com Harry Styles - Fotos: Instagram/Divulgação