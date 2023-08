O Auto da Compadecida 2: Selton Mello e Matheus Nachtergaele surgem caracterizados

Selton Mello divulgou a primeira foto ao lado de Matheus Nachtergaele para o filme 'O Auto da Compadecida'

Selton Mello usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para dividir com os seguidores a primeira foto caracterizado para o filme O Auto da Compadecida 2, ao lado de Matheus Nachtergaele. Eles interpretam os personagens Chicó e João Grilo, respectivamente.

Ao postar a foto no feed do Instagram, o ator aproveitou para contar que as gravações do filme, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, começará no próximo domingo, 20. O longo deve ser lançado nos cinemas no final de 2024.

"Eles estão de volta… Domingo, 20 de agosto, começam as filmagens de 'O Auto da Compadecida 2'. Eis a primeira foto da dupla mais amada do Brasil, reunida mais de 20 anos depois! Não temos nem emoji para isso! João Grilo & Chicó mais uma vez para nossa alegria. O Auto da Compadecida 2 vem muito aí!", disse o artista na legenda da publicação.

Além de Selton e Nachtergaele, o elenco conta com Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento, Luis Miranda, Humberto Martins, Juliano Cazarré, Luellem de Castro, além de Virginia Cavendish e Enrique Diaz, que mais uma vez interpretarão Rosinha e Joaquim Brejeiro.

Confira a foto:

Saiba qual atriz foi escalada para ser Nossa Senhora

No começo do mês passado, foi anunciado qual atriz será responsável por interpretar Nossa Senhora em O Auto da Compadecida 2. No primeiro filme, o papel foi marcado pela atuação de Fernanda Montenegro. Contudo, por incompatibilidade de agenda da atriz, Taís Araujo assume o papel na sequência.

"Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus, temos muitas Nossas Senhoras, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas. Fico muito emocionada de fazer essa personagem porque, mesmo não tendo religião, sigo Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos. É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade", disse Taís.