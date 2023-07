O Auto da Compadecida 2: saiba qual atriz foi escalada para ser Nossa Senhora

O papel que pertenceu a Fernanda Montenegro em 'O Auto da Compadecida' é assumido por atriz famosa; confira!

Nesta segunda-feira, 3, foi anunciado qual atriz será responsável por interpretar Nossa Senhora em O Auto da Compadecida 2. No primeiro filme, o papel foi marcado pela atuação de Fernanda Montenegro. Contudo, por incompatibilidade de agenda da atriz de 93 anos, Taís Araujo assume o papel na sequência.

Em vídeo publicado em seu Instagram, Taís anuncia que está "muito emocionada" com o convite e aproveita para enaltecer Montenegro. "Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus, temos muitas Nossas Senhoras, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas", disse a atriz.

“Fico muito emocionada de fazer essa personagem porque, mesmo não tendo religião, sigo Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos. É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade”, completou Araújo.

Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

O AUTO DA COMPADECIDA 2

Anunciado no início de 2023, O Auto da Compadecida 2 dará sequência ao filme de 2000, que foi uma adaptação da peça teatral do autor brasileiro Ariano Suassuna. Essa nova versão da história dá continuidade para as aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres que vivem de golpes para sobreviver.

A produção contará com direção de Flávia Lacerda e Guel Arraes, diretor do primeiro filme, e trará Selton Mello e Matheus Nachtergaele de volta aos papéis principais da trama. Embora Fernanda Montenegro tenha sido descartada do projeto, há sempre a possibilidade de uma participação especial da atriz na nova versão.

Tipicamente brasileiro, 'O Auto da Compadecida' é altamente aclamado pela crítica e pelo público. No início dos anos 2000, o filme chegou a ganhar os prêmios de Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Lançamento e Melhor Ator no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele também é o filme de maior bilheteria do ano 2000, visto por mais de dois milhões de espectadores.