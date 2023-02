Nova heroína da Marvel, atriz tira lição de Homem-Formiga: 'Sonhe alto'

Kathryn Newton estrela novo filme da Marvel como Cassie Lang, filha do herói

Para Kathryn Newton (26), além de efeitos especiais e muita ação, filmes de super-heróis também carregam uma mensagem inspiradora. A atriz estreia no universo cinematográfico da Marvel como Cassie Lang, a mais nova heroína das histórias e filha de Scott Lang (Paul Rudd), o Homem-Formiga. "Não importa quem é você, você pode ser um super-herói se escolher esse caminho."

Na trama de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, a jovem atriz vive a filha do herói da Marvel , agora adolescente. Ativista e determinada, ela precisa virar uma super-heroína para ajudar seu pai, Hope (Evangeline Lilly), Dr. Hank (Michael Douglas) e Janet (Michelle Pfeiffer), a saírem vivos de um embate fora do universo já conhecido.

Newton afirma que desde nova já era fã dos filmes de ação do estúdio. "Assisti Homem-Formiga pela primeira vez aos 8 anos e o filme me marcou, mesmo eu sendo muito nova. Ele me fez sonhar em ser uma super-heroína e agora isso se tornou realidade. Espero que a minha personagem também inspire outras pessoas."

A artista conta que não tinha percebido que havia realizado um sonho até a premiére mundial de lançamento do filme, que aconteceu na primeira semana de fevereiro. "Eu não acreditava muito nisso de 'sonhe alto', até o dia da premiére em que eu publiquei uma foto no Instagram. Foi aí que a ficha caiu. Agora quero que as pessoas vão aos cinemas e vejam tudo naquela telona."

Newton ainda diz enxergar uma mudança nos filmes do gênero, que cada vez mais traz diversidade em seus papéis, dando destaque maior às personagens femininas. "É o lugar certo e a hora certa. O Homem-Formiga teve uma filha, está no sangue dela. Ela é quem ela precisa ser. Isso passa uma mensagem de que não importa se você é homem, mulher ou como as pessoas te veem, você pode ser um herói."

Na história, Cassie, a personagem da atriz, passa por um período difícil após o Homem-Formiga desaparecer por cinco anos, durante a batalha contra o vilão Thanos (Josh Brolin). "Ela poderia ser outra pessoa, mas ela decidiu seguir esse caminho e só quer que seu pai se orgulhe", reflete.

Sobre os bastidores, a artista diz que a química com Paul Rudd aconteceu naturalmente, gerando muitas cenas de diversão e risadas por trás das câmeras. "Foi muito divertido trabalhar com ele, eu ria o tempo inteiro. Quando terminaram as filmagens, tudo o que eu pensava era: 'Estarei péssima nesse filme, porque tudo o que eu fiz foi rir'. Ele é um ator incrível, e ele deixou tudo melhor. Fui muito sortuda."

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é o terceiro filme da franquia da Marvel, e estreia nos cinemas nesta quinta-feira (16). O primeiro, intitulado Homem-Formiga, foi lançado no ano de 2015, e a sequência chegou aos cinemas três anos depois, em 2018, chamado Homem-Formiga e a Vespa.

VEJA FOTOS DO FILME HOMEM-FORMIGA E A VESPA: QUANTUMANIA

Divulgação/Disney

Divulgação/Disney

Divulgação/Disney