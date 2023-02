Em nova entrevista, Paul Rudd fala sobre a recuperação de Jeremy Renner: “Indo bem”

Paul Rudd disse que recentemente conversou com seu colega de elenco da Marvel

Em nova entrevista ao Entertainment Tonight na terça-feira, 7, Paul Rudd (53) atualizou sobre seu amigo e co-estrela da Marvel, Jeremy Renner (51), após o grave acidente no mês passado.

De acordo com a revista People, ele sofreu um acidente em casa enquanto usava um arado de neve para limpar a neve que estava acumulada na área externa de sua casa.

Paul revelou que conversou com Renner, na segunda-feira, 6, mesmo dia da estreia em Los Angeles de seu novo filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

"Falei com ele ontem; ele está bem", disse o ator na entrevista: "Ele está indo bem. Ele é o melhor cara e ele é incrível."

Sua co-estrela da franquia do Homem-Formiga, Evangeline Lilly (43), também compartilhou uma atualização sobre Renner e revelou que recentemente teve uma visita com o ator em sua casa.

"Ele estava em uma cadeira de rodas", disse ao Access, antes de chamar sua recuperação de "milagre".

"Ele se recuperou como um mágico", continuou Lilly, "Eu entrei na casa dele e me arrepiei, porque eu estava tipo, 'Por que você está se mexendo? Por que você está conseguindo se mover? O que está acontecendo?'

A atriz disse que "esperava sentar ao lado da cama e segurar sua mão enquanto ele gemia e gemia de dor e não conseguia se mexer" - mas, em vez disso, Renner "estava girando, rindo com seus amigos". É um milagre, um milagre direto." contou a atriz.

Jeremy Renner voltou para casa em janeiro

Jeremy passou duas semanas internado no hospital, e conseguiu receber alta em janeiro. Segundo ele, hoje já estava em casa, assistindo à série "Mayor of Kingstown", com sua família.

"Apesar da minha névoa mental, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa", publicou o ator em seu Twitter.