Jeremy Renner recebe alta do hospital, após acidente com trator de neve

Jeremy Renner divulgou em suas redes que já recebeu alta após ficar duas semanas na UTI devido a um acidente doméstico com um trator de neve

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro da Marvel, recebeu alta do hospital nesta terça-feira, 17! O famoso se acidentou e ficou em um estado grave após ser atropelado e esmagado por um "snowcat", um trator de neve.

Ao ajudar um familiar a desatolar seu carro da neve em uma estrada privada, nos EUA, próximo à sua casa, o famoso usou um Snowcat para remover a neve pesada, porém, ao descer do veículo, ele capotou em cima do ator, que foi esmagado. Renner tentou voltar ao banco do motorista quando foi esmagado.

Segundo o site TMZ, no registro de ligação para a emergência, era possível ouvir o famoso gritando de dor ao fundo, e segundo o familiar que discou, o lado direito do peito dele afundou e a parte superior de seu tronco havia sido esmagada.

Felizmente, apesar dos ferimentos graves, Jeremy passou duas semanas internado no hospital, e conseguiu receber alta hoje. Segundo ele, hoje já estava em casa, assistindo à série Mayor of Kingstown, com sua família.

"Apesar da minha névoa mental, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa", publicou o ator em seu Twitter!

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023

Jeremy Renner tem dia de SPA no hospital

Internado por vários dias, o ator tinha que tirar um dia para descansar e também para tranquilizar seus fãs sobre seu estado de saúde. O famoso fez questão, desde o começo, de aparecer ao público e falar sobre seu status e o que aconteceu, mas explicou em seu primeiro post, que devido aos ferimentos, não conseguia interagir ou digitar demais. Porém, no dia 5 de janeiro, ele apareceu em seu twitter, ainda no hospital, porém recebendo uma massagem de sua irmã.

Na legenda o famoso escreveu: “Um dia ‘não tão bom’ na UTI virou um ótimo dia de spa com minha irmã e mãe. Muuuito obrigado”