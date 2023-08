Natalie Portman está separada após 11 anos e boatos de traição, aponta site

Atriz Natalie Portman vive em meio a boatos de que marido a teria traído com ativista climática; entenda

Fim da linha! De acordo com a revista norte-americana Us Weekly, a atriz Natalie Portman e seu marido Benjamin Millepied estão separados depois de 11 anos casados e dois filhos. Segundo uma fonte da publicação, o ex-casal até tentou salvar a união depois de alguns boatos de que o coreógrafo teria traído a artista com uma ativista climática de 25 anos de idade, mas não deu certo.

“Depois que a notícia de seu caso [de Benjamin] foi divulgada, eles tentaram trabalhar em seu casamento, mas não conseguiram chegar a um acordo”, revelou a fonte. Ele teria tido um affair com Camille Étienne, uma francesa, em julho deste ano, mas a atriz resolveu tentar salvar o casamento. “Natalie acredita que o affair de Benjamin tenha sido algo brevo e estúpido que não significa nada para ele”, completou o informante.

Além disso, a fonte contou para a Us Weekly que Natalie estava “disposta a ver se ela era capaz de reconstruir sua confiança” em Benjamin, para garantir que seus filhos não “crescessem em um lar quebrado em pedaços”.

A vencedora do Oscar de Melhor Atriz por Cisne Negro e o jornalista têm dois filhos, Aleph, de 12 anos de idade, e Amalia, de apenas seis. Alguns indícios de que o casamento teria acabado começaram a surgir na última sexta-feira, 4, quando os dois completaram 11 anos de união. Porém, Natalie apareceu sem sua aliança em um evento na cidade de Sydney, na Austrália. Os dois se conheceram em 2009, no set do filme que lhe rendeu o maior prêmio de sua carreira.

Natalie Portman é uma atriz israelense de 42 anos de idade. Nascida no dia 9 de junho de 1981, na cidade de Jerusalém, a artista ficou extremamente famosa após filmes como Cisne Negro, Sexo Sem Compromisso, Star Wars, entre muitos outros que dominaram as telonas do mundo todo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!