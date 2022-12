Morre Bob Penny, ator de ‘Forrest Gump’, aos 87 anos

Ator Bob Penny faleceu no último sábado, 25, e não teve a causa da morte divulgada

No último sábado, 25 de dezembro, morreu o ator Bob Penny, aos 87 anos de idade, conhecido por sua atuação no clássico das telonas "Forrest Gump: O Contador de Histórias", de 1994, de Robert Zemeckis.

De acordo com informações divulgadas pelo site de fofocas norte-americano TMZ, nesta sexta-feira, 30, a causa da morte do artista acabou não sendo divulgada pela imprensa dos Estados Unidos da América. Penny morreu na cidade de Huntsville, no estado do Alabama.

Bob Penny atuou em diversos filmes ao longo das décadas de sua carreira. Filmes como “Doce Lar”, de 2002, estrelado pela atriz Reese Witherspoon (46), “Mississipi em Chamas”, de 1988, “Meu Primo Vinny”, de 1992 e “O Despertar”, de 2012. Além disso, já estrelou séries como “Still the King”, de 2016, participando de dois episódios que marcaram o fim de suas aparições na televisão.