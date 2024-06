Lucas Rangel passa por cirurgia para diminuir testa: "Insegurança"

O influenciador Lucas Rangel revelou nesta segunda-feira, 13, que vai realizar uma frontoplastia, cirurgia que visa diminuir a testa do paciente

O influenciador Lucas Rangel revelou nesta segunda-feira, 13, que vai realizar uma frontoplastia, cirurgia que visa diminuir a testa do paciente. Ele usou seu perfil no Instagram para explicar o motivo da decisão e afirmou sentir insegurança com essa parte do rosto.

"Vou fazer minha cirurgia para reduzir minha testa!!! Guardei esse segredo por um tempo, até tomar coragem de contar (e fazer). Por muito tempo vivi com essa insegurança, mesmo fazendo piada me sentia triste e chorava escondido em casa. "Hoje isso vai mudar! Uma nova fase", anunciou Lucas.

Na publicação, ele compartilhou algumas imagens de seu rosto antes de passar pela cirurgia. Nas imagens, ele aparece com a vestimenta hospitalar e com marcações no rosto, que indicam as partes que passarão por modificações.

Além dele, outros artistas já encararam o procedimento. Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, compartilhou recentemente o pós operatório de sua cirurgia. Biah Rodrigues, mulher do cantor sertanejo Sorocaba, e as ex-BBBs Lin da Quebrada e Thais Braz também já encararam a técnica.

Veja a publicação de Lucas Rangel:

Lucas Rangel desabafa sobre preparativos de casamento

Recentemente, Lucas Rangel falou sobre os preparativos para seu casamento com Lucas Bley, que acontece em novembro no Palácio Tangará. Ele confessou que está se sentindo cansado com a quantidade de coisas que ele e o noivo ainda devem fazer e o quanto devem gastar para terem a festa de casamento dos sonhos.

"Pessoas que já casaram ou que estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado", desabafou o influenciador. O casal escolheu celebrar a união com uma lista de apenas 150 convidados.

"Se eu ver alguém bebendo sem comer, eu vou pegar pelo braço e dizer: 'vai lá provar o buffet, cada coisa que eu tive que pagar. E, se eu ver alguém que comeu, mas não bebeu, eu vou mandar ir para o bar. Sabe, por quê? Porque eu paguei cada centavo desse bar", brincou Rangel.