Michelle Yeoh faz história ao ser a primeira atriz asiática a ser indicada a categoria de melhor atriz no Oscar

Além de Michelle Yeoh, o Oscar 2023 teve maior representação de atores asiáticos na história do prêmio

Michelle Yeoh (60) se tornou a primeira mulher asiática a receber uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar. Nascida na Malásia, a atriz recebeu a indicação nesta terça-feira, 24, por sua atuação em "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

A produção foi a mais indicada do ano. Ao THR, ela disse: "Isso vai muito além de mim".

“No momento presente, constantemente, o tempo todo, tem asiáticos vindo até mim dizendo: 'Você pode fazer isso, você está fazendo isso por nós'. Eu entendo totalmente.' Todo esse tempo, eles não foram reconhecidos, eles não foram ouvidos", declarou.

Ela continuou: “Estou no ramo do cinema há 40 anos. Quando você tem a validação de seus colegas, tudo isso é como a cereja do bolo. Mas a razão pela qual você faz filmes e apresenta seus bebês ao mundo é porque você quer que a história seja contada, você quer que as pessoas entendam, seja sua cultura, sejam certas histórias muito comoventes ou contos importantes, para ser contado”.

Michelle declarou também: “Quando você consegue uma oportunidade como essa, você tem que despejar seu coração e sua alma nesta oportunidade, porque você não tem como saber quando sua próxima chance vai vir. Eu acho que esse é meu maior medo, por favor não deixem essa ser a primeira e única”.

Esse ano, Yeoh já teve uma conquista gigantesca, quando ganhou um Golden Globe pela mesma categoria, a de melhor atriz.

A Academia já indicou duas outras atrizes nascidas na Índia, mas que não falavam sobre essa origem: Merle Oberon (1911-1979), que fingia não ter nascido no país, em 1935, e Vivien Leigh (1913-1967), filha de um inglês e uma escocesa, que venceu em 1939 e 1951.

Além de Michelle, outros três atores asiáticos foram reconhecidos este ano: Stephanie Hsu (32) e Ke Huy Quan (51), ambos por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, e Hong Chau (43) por A Baleia.