Michael Gambon não foi Dumbledore original. Saiba o que aconteceu!

Michael Gambon assumiu o papel de Dumbledore nos filmes de Harry Potter após a morte do primeiro intérprete. Relembre a história

A morte do ator Michael Gambon comoveu os fãs da saga Harry Potter nesta quinta-feira, 28, por ele ter ficado imortalizado na pele do personagem Albus Dumbledore nos cinemas. Porém, você sabia que ele não foi o primeiro ator a interpretar o diretor de Hogwarts? Ele foi chamado para substituir o ator anterior, que faleceu no meio do projeto. Relembre a história:

O primeiro ator que interpretou o personagem Dumbledore na saga Harry Potter foi Richard Harris. Ele viveu o bruxo nos dois primeiros filmes da saga - A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Porém, ele faleceu logo depois. Harris morreu aos 72 anos de idade após lutar contra o câncer. Com isso, a produtora do filme precisou escolher um novo ator para substituí-lo.

Então, Michael Gambon foi escalado para interpretar Dumbledore no restante da saga e deu uma nova personalidade para o personagem. O Dumbledore de Gambon ficou conhecido por ter mais energia em cena e ser mais agitado, enquanto o ator anterior criou uma versão mais serena do diretor.

Gambon ficou na saga Harry Potter até o último filme, que foi lançado em 2011.

Como foi a morte de Michael Gambon?

O ator Michael Gambon faleceu nesta quinta-feira, 28, aos 82 anos. Conhecido por interpretar Albus Dumbledore na franquia de filmes de Harry Potter, o irlandês faleceu no hospital tratando uma pneumonia, segundo a agência de notícias PA Media.

Abalados com a partida dele, a esposa, Lady Gambom e o filho, Fergus, falaram sobre a perda, como divulgado pelo portal G1. "Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon", confirmaram a morte.

Michael Gambon nasceu em 19 de outubro de 1940 na Irlanda. Sua carreira deslanchou quando viveu John Dexter produção de Galileo.