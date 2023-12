Meryl Streep faz rara aparição com os quatro filhos

Separada do ex-marido, Meryl Streep surpreende ao levar seus quatro filhos para o tapete vermelho de um evento e faz rara aparição com os herdeiros

A atriz Meryl Streep fez uma rara aparição ao lado dos seus quatro filhos em uma noite luxuosa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A musa marcou presença do tapete vermelho da 3ª Gala Anual do Museu da Academia de Cinema e contou com a presença da família ao seu lado.

Ela apareceu rodeada por Henry Wolfe Gummer, de 44 anos, Mamie Gummer, de 40 anos, Grace Gummer, de 37 anos, e Louisa Jacobson, de 32 anos. Além disso, ela também teve o carinho da nora Tamryn Gummer, que é esposa de Henry, e o do genro Mark Ronson, que é o marido de Grace.

Os quatro herdeiros da estrela de cinema são frutos do seu antigo casamento com Don Gummer. A separação deles se tornou pública há poucas semanas, mas eles já estão longe um do outro há seis anos. “Don Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de 6 anos e, embora sempre cuidem um do outro, escolheram vidas separadas”, disse a equipe dela na época.

Mark Ronson, Grace Gummer, Meryl Streep, Mamie Gummer, Louisa Jacobson, Henry Wolfe e Tamryn Storm Hawker

Saiba mais sobre os filhos de Meryl Streep:

Henry Wolfe Gummer é o filho mais velho de Meryl Streep. Ele nasceu em 13 de novembro de 1979 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele tentou fazer o curso de atuação na universidade, mas desistiu depois de dois anos e não seguiu a carreira da mãe. Ele se tornou músico e faz trilhas sonoras para filmes. Henry se casou em 2019 com Tamryn Gummer e é pai de duas crianças, Ida June, que nasceu em 2020, e de Quinn William, que nasceu em 2022.

Mammy Gummer nasceu em 3 de agosto de 1983 em Nova York, nos Estados Unidos. Ela seguiu os passos da mãe e também é atriz. A sua primeira aparição no cinema foi com apenas 20 meses de vida no filme Heartburn, em 1986. Durante o início da vida adulta, ela trabalhou como modelo e também atuou na Broadway e em outros filmes. Ela teve um filho com o produtor e escritor Mehar Sethi, que é seu atual marido.

Grace Gummer nasceu em 9 de maio de 1986 em Nova York. Ela também atriz e fez a sua estreia no cinema ao interpretar a versão jovem de sua mãe em House of Spirits, de 1993. Ela é formada em história da arte e em italiano, mas encontrou o seu lugar na atuação. Ela já fez parte do elenco de vários projetos na TV e no cinema, como Gigantic, The Newsroom, American Horror Story e Zero Hour. Ela se casou com Tal Straithairn em julho de 2019, mas eles se separaram apenas um mês depois. Em 2021, ela se casou com o produtor musical Mark Ronson, com quem teve uma filha, Annabelle Dexter-Jones.

Louisa Jacobson é a filha caçula de Meryl Streep e nasceu em 12 de junho de 1991 em Los Angeles. Ela se formou em psicologia e fez mestrado em artes plásticas com atuação. Ela também é atriz e sua estreia nos cinemas foi em 2018 com Member of the Weeding.