MC Daniel estreia carreira de ator em novo filme de Vanessa Giácomo

Sem revelar detalhes, a atriz Vanessa Giácomo contou ao Gshow que escreveu um personagem de seu novo filme pensando em MC Daniel

MC Daniel está cada vez mais perto de expandir sua carreira profissional! Além do sucesso na música, o artista fará sua estreia nas telinhas em breve. A responsável pela entrada do funkeiro no mundo do cinema é a atriz Vanessa Giácomo, autora do filme, ainda sem título.

Animada com o novo projeto, Vanessa contou que escreveu um personagem pensando no jovem de 25 anos. "Pensei no Daniel, porque acho que é um cara muito talentoso, supercompetente, diferente, cercado de amor pela família e acho que é a cara dele. Vai fazer muito bem esse filme", declarou a atriz em entrevista ao Gshow.

Até o momento, Vanessa Giácomo não deu mais detalhes a respeito do filme. Sua última participação nas telinhas foi em 'Travessia', novela escrita por Gloria Perez.

Ex-affair de Yasmin Brunet, confinada no BBB 24, da Globo, MC Daniel é dono de grandes hits de sucesso como "Tubarão, te amo" e "Revoada". Em suas redes sociais, o cantor acumula mais de 17 milhões de seguidores e já ganhou diversos prêmios na música, incluindo 'Revelação do Ano'.

Recentemente, o famoso foi exaltado por Tiago Leifert. Isso porque, graças a ele, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo interagiu com o apresentador. O joralista usou as redes sociais para contar aos seguidores que o atleta havia curtido um comentário seu no perfil de Daniel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

MC Daniel afirma ter sofrido preconceito de aeromoça

MC Daniel afirmou ter sido vítima de preconceito ao embarcar em avião rumo a Itália nesta quarta-feira, 21. O MC, que está indo para Milão para desfilar na semana de moda da cidade, registrou o momento da suposta ação discriminatória e revelou como lida com situações como aquela.

Na filmagem publicada nos Stories, o funkeiro apontou que a aeromoça italiana não conferiu sua passagem por acreditar que ele não estaria na primeira classe. Ele aparece cumprimentando a mulher em questão no vídeo. "Vou fingir que a mulher não me parou porque pensou que não tava na primeira classe. Isso vai ser absurdamente engraçado", escreveu na legenda.

Em seguida, Daniel explicou o motivo de não agir de forma grosseira quando é inviabilizado nestas situações. "Vou fingir que a mulher não achou que eu estava na first class", disse. "Antes eu era de acordo que, quando alguém me tirava por aparência, por dinheiro, eu fazia barraco e agia de uma forma agressiva", contou.

Daniel disse que aprendeu a lidar com a situação: "Hoje eu finjo que não é comigo - ah, você não acha que eu estou na primeira classe? O que você acha de eu comprar o avião? Nem revido mais, eu entendo. Pra eles é difícil aceitar, mas com educação a gente ganha tudo".

"Quando você devolve o preconceito com educação e elegância, dói mais ainda na pessoa que gera o preconceito. Assim que se fura bolha", escreveu na legenda do story.