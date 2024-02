Ainda apoia? MC Daniel abre o jogo sobre Yasmin Brunet no BBB 24

Após algumas atitudes de Yasmin Brunet, MC Daniel revelou nas redes sociais se ainda está torcendo pela modelo no 'BBB 24'

MC Daniel decidiu falar sobre a participação de Yasmin Brunet no BBB 24. O funkeiro declarou torcida para a modelo logo que ela foi anunciada como participante no reality show da Globo, e mesmo após algumas atitudes da sister na casa não agradar o público, ele garantiu que ainda está ao lado dela.

"Tem dias que não tô conseguindo ver BBB, correria com novo formato de shows, ensaios, meu bloco vindo e viagens… Mas sempre torcendo pela Yasmin, independente de erros e acertos", garantiu o artista em seu perfil no X, o antigo Twitter.

Daniel ressaltou que se Yasmin errar ao longo do jogo, vai conversar com ela após o reality. "Se acertar vou estar batendo palma, se errar, assim como a família e amigos próximos, também vou pontuar pra ela, porque quero sempre a evolução de quem gosto! Sei do coração lindo que você tem", completou.

Tem dias que não tô conseguindo ver BBB, correria com novo formato de shows, ensaios, meu bloco vindo e viagens… Mas sempre torcendo pela Yasmin, independente de erros e acertos, se acertar vou estar batendo palma, se errar, assim como a família e amigos próximos + — Mc Daniel (@eumcdaniell) February 7, 2024

tb vou pontuar pra ela, pq quero sempre a evolução de quem gosto! Sei do coração lindo q vc tem ❤️ — Mc Daniel (@eumcdaniell) February 7, 2024

MC Daniel nega perfil verificado na web

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do MC Daniel afirmou que a conta que aparece com o nome do cantor e que defendeu Davi, do BBB 24, se trata de um perfil falso e, supostamente, administrado por um fã do funkeiro.

"Mc Daniel não tem nenhuma vinculação com a conta do X @MCDANIELDOFUNK. Esta é uma conta falsa e nenhuma postagem traz veracidade", disse o comunicado da assessoria do artista.

Nas últimas semanas, o perfil tem conseguido conquistar centenas de admiradores, chegando a reunir mais de 125 mil seguidores. Em suas postagens, ele costuma falar sobre os mais variados assuntos, inclusive, divulga joguinhos de cassino online através da imagem do MC Daniel. Saiba mais!