Matthew Perry pede desculpas por alfinetada em Keanu Reeves

O ator estadunidense Matthew Perry pediu desculpas após alfinetada no ator estadunidense Keanu Reeves em sua autobiografia

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 11h01

Matthew Perry (53) se desculpa após alfinetar Keanu Reeves (58) em sua autobiografia. "Erro meu", disse ele, e completou: "Na verdade, sou um grande fã de Keanu. Acabei de escolher um nome aleatório, erro meu".

Matthew Perry pediu desculpas públicas após trecho de seu livro, chamado Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, viralizar, no qual ele alfineta Keanu Reeves.

No capítulo, Matthew fala sobre sua relação com River Phoenix: "River era um homem bonito, por dentro e por fora - lindo demais para este mundo. Caras talentosos que caem. Por que os pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda anda entre nós?"

Matthew se posicionou após a repercursão da fala na Internet, e em entrevista à revista People, ele explicou a intenção de sua fala: "Na verdade, sou um grande fã de Keanu. Acabei escolhendo um nome aleatório, erro meu. Peço desculpas. Eu deveria ter usado meu próprio nome".

Apesar disso, Perry e Reeves não possuem nenhum registros de uma amizade ou projeto juntos.

Matthew cita Keanu novamente em outro momento do livro, no qual fala sobre o comediante Chris Farley, que faleceu em 1997: "A doença dele progrediu mais rápido do que a minha. (Além disso, eu tinha um medo saudável da palavra 'heroína', um medo que não compartilhamos). Eu fiz um buraco na parede do camarim de Jennifer Aniston quando descobri. Keanu Reeves ainda anda entre nós".

Nas redes sociais, fãs e artistas se posicionaram, fizeram piadas e muitas celebridades deram apoio a Keanu Reeves.

Lynda Carter (71) se posicionou em seu twitter: "Vamos lá... Keanu Reeves é como um daqueles bolos congelados. Ninguém não gosta dele!"

Come on...

Keanu Reeves is like one of those frozen cakes. Nobody doesn't like him! — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) October 26, 2022

Rachel Zegler (21) também apoiou Reeves em suas redes: "Pessoalmente emocionada que Keanu Reeves anda entre nós".