Mark Ruffalo comenta sobre recentes lançamentos da Marvel e futuro de Hulk

Em entrevista recente à GQ, Mark Ruffalo deu sua opinião sincera sobre crise da Marvel e a possibilidade de Hulk ganhar um filme solo

Nesta quarta-feira, 21, Mark Ruffalo deu a sua mais sincera opinião sobre o Universo Cinematográfico Marvel em entrevista à GQ. O intérprete de Hulk demonstrou forte desejo de fazer um filme focado em seu personagem, mas não acredita nessa possibilidade. O ator também comentou sobre as mudanças da franquia e como ele acredita que o estúdio nunca mais será o que foi antigamente.

O veículo relembrou que após o sucesso de Vingadores: Ultimato, a Marvel tem passado por uma crise de identidade e lutado para formar uma narrativa coerente para unir todas as suas histórias. Os lançamentos recentes tiveram baixa repercussão e bilheteria quando comparado com outros anos. Ao mesmo tempo, a empresa se esforça para manter os grandes públicos com as séries de super-heróis no Disney+.

A partir dessa afirmação, Ruffalo não deixou de compartilhar sua opinião. "Eu acho que a expansão para o streaming foi realmente empolgante, mas os problemas dos filmes da Marvel é que você teve que esperar três anos, e isso criou uma mística. Essas correções podem ser coisas muito positivas. Será que vai ser o que já foi um dia? Não sei".

O ator também descartou a possibilidade de seu personagem ganhar um longa próprio. "Eu adoraria fazer um [filme] solo do Hulk, só não acho que isso vá acontecer", disse ele, explicando que as imagens geradas por computador do super-herói são caras, mesmo com o avanço tecnológico. "É muito caro fazer um filme inteiro, e é por isso que eles usam o Hulk com tanta moderação. Eu me autoavaliei!", brincou ele.

Mark ainda refletiu sobre dedicar anos de sua carreira para interpretar um herói de quadrinhos. "Já ouvi muito isso dos meus colegas. Às vezes, acho que é um pouquinho de inveja. Porque aí eu os vejo fugindo disso e fazendo isso". O astro então recordou de um ator que pretendia ingressar na Marvel e o procurou para pedir conselhos. Segundo ele, durante a conversa, o colega o questionou sobre o futuro de sua carreira. "Sabe, cara, você não está preocupado que nenhum grande diretor queira mais trabalhar com você?".

Por outro lado, o famoso se mostrou satisfeito com seu trabalho como Hulk e em outros filmes dignos de Oscar - como Pobres Criaturas, que recebeu 11 indicações na edição deste ano. "Eu me sinto muito orgulhoso disso. Já estive em cinemas com os filmes que fiz com grandes diretores. Eu também experimentei esses filmes da Marvel com o público e a quantidade de comunidade e expressão... isso tocou cada emoção. Isso significa algo para mim. E eu não desprezo isso", concluiu.