Maria Gladys fala sobre fama de sua neta, Mia Goth: ‘Maravilhoso’

Atriz Mia Goth, de X e Pearl, da A24, é neta de brasileira Maria Gladys, que se mostra feliz pelo sucesso da artista

Musa do cinema marginal na década de 60 e 70, a atriz Maria Gladys passou todo seu talento adiante na família. Sua neta, Mia Goth, é uma estrela dos filmes de terror dos dias de hoje, protagonizando longas como X e Pearl, produzidos pela icônica produtora independente, A24.

A brasileira virou assunto recentemente nas redes sociais após o parentesco das duas ter sido descoberto. “Isso é maravilhoso, para mim, para ela, para a família toda. Fico muito feliz em saber disso. Quem sabe pode me render convites para atuar”, revelou Maria, durante uma entrevista ao F5, da Folha, relatando sobre a nova fama que conquistou online.

Mia Goth nasceu na cidade de Londres, na Inglaterra, porém, passou grande parte de sua infância na cidade do Rio de Janeiro, ao lado de Maria Gladys. Com 29 anos de idade, a atriz ganhou um enorme destaque na mídia nos últimos anos por sua atuação aclamada pela crítica em filmes de terror elogiadíssimos.

Em 2022, a brasileira se tornou bisavó, visto que Mia deu à luz a sua primeira filha, Isabel, fruto de seu relacionamento com o ator Shia Labeouf. Porém, Maria ainda não conseguiu ver a bisneta. “Gosto muito de viajar e queria poder conhecer a Isabel logo, mas dinheiro é um problema”, desabafou.

Maria ainda não teve chance de ver os sucessos de Mia por morar em uma cidade pequena e afastada de tudo. “Não vi, estava vivendo afastada de tudo, então não tinha esse contato nem com cinema”, disse. A atriz ainda revelou um desejo de contracenar com sua neta. “Seria o máximo, uma honra. A Mia faz imitações desde os três anos de idade, ela é muito boa, melhor do que eu”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mia Goth (@miagoth0)

Oscar 2023: Neta de Maria Gladys, Mia Goth, é esnobada pela premiação e fãs protestam

No começo deste ano, os internautas não gostaram da ausência de Mia Gothentre os nomes indicados ao Oscar. Aclamada por estrelar os filmes de terror 'X - A Marca da Morte' e 'Pearl'. no último ano, a atriz foi considerada como esnobada pela premiação de cinema mais esperada de todo o ano. Os fãs brasileiros de Mia levaram seu nome até os assuntos mais comentados do Twitter e protestaram contra a Acadêmia: “O maior roubo desse Oscar foi não ter uma indicação para Mia Goth, sendo que a mulher entregou tudo em Pearl”, criticou um fã. “Mia Goth não ter sido indicada foi uma das maiores injustiças desde o roubo do Oscar da Fernanda Montenegro”, disse outra admiradora, fazendo referência a premiação de 1999, quando a atriz brasileira perdeu o prêmio por 'Central do Brasil' para Gwyneth Paltrow.