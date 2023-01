Oscar 2023: Neta de Maria Gladys, Mia Goth, é esnobada pela premiação e fãs protestam

Mia Goth foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após ser ‘ignorada’ pelo Oscar 2023

Na manhã desta terça-feira, 24, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, conhecida como Oscar, revelou a lista de indicados aos prêmios de 2023. Entre os nomes, os fãs notaram a ausência da neta da atriz brasileira Maria Gladys (83), Mia Goth (29), que foi aclamada ao estrelar os filmes de terror 'X - A Marca da Morte' e 'Pearl'. no último ano.

‘Esnobada’ pela premiação de filmes mais esperada do ano, Mia Gypsy Mello da Silva Goth é britânica, mas leva o sobrenome brasileiro por conta da avó, a atriz Maria Gladys, famosa por novelas da Globo, como ‘Aquele Beijo' e 'Negócio da China'. Mia, que tem um filho com o ator americano Shia Labeouf (36), chegou a morar no Brasil com a avó enquanto era criança e por isso sabe falar português.

Os fãs brasileiros de Mia levaram seu nome até os assuntos mais comentados do Twitter e protestaram contra a Acadêmia: “O maior roubo desse Oscar foi não ter uma indicação para Mia Goth, sendo que a mulher entregou tudo em Pearl”, criticou um fã. “Mia Goth não ter sido indicada foi uma das maiores injustiças desde o roubo do Oscar da Fernanda Montenegro”, disse outra admiradora, fazendo referência a premiação de 1999, quando a atriz brasileira perdeu o prêmio por 'Central do Brasil' para Gwyneth Paltrow (50).

Além da neta de Maria Gladys, outros famosos também foram ‘ignorados’ pela premiação’, como Viola Davis (57), que era cotada para o prêmio por 'A Mulher Rei'; Brad Pitt (59) e Margot Robbie (32) por seus papéis em 'Babilônia'; o diretor Jordan Peele (43) pelo filme 'Não! Não olhe!', e até Tom Cruise (60) ficou de fora da lista de indicados por seu trabalho notório em 'Top Gun'.

Confira a lista de indicados para o Oscar 2023:

Embora alguns famosos tenham ficado de fora da premiação, o Oscar 2023 está recheado de sucessos e será apresentado em 12 de março com Jimmy Kimmel. Entre os concorrentes, Brendan Fraser ganhou a sua primeira indicação ao prêmio pelo filme 'A Baleia’, assim como Paul Mescal, por seu trabalho em ‘Aftersun’. O filme que liderou as indicações é 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', com 11 nomeações. Confira a lista completa!