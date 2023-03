Longe da TV, ex-autor da Record quer Anitta ou Gisele Bündchen em novo filme

Tiago Santiago prepara filme e idealiza top model ou Anitta como possível protagonista

Autor de novelas como Amor e Revolução, Os Mutantes e A Escrava Isaura, o roteirista Tiago Santiago (59) tem dedicado o tempo que esteve longe das telinhas da TV para a produção de filmes nacionais e internacionais. Um de seus projetos está sendo idealizado para uma grande estrela brasileira e suas escolhas são nomes como Anitta (29), Gisele Bündchen (42) e Alice Braga (39).

"Heinous Trap é um filme de suspense que escrevi para uma grande estrela brasileira fazer com um grande ator norte-americano. [Agora] estamos buscando investidores", conta ele, em conversa exclusiva com a CARAS Brasil. O artista explica que a fase precisa de um "seed money", dinheiro semente, em português, para conseguir a garantia de pessoas para compor o elenco.

A trama contará a história de uma brasileira que quer se casar com um norte-americano, mas cai na armadilha de um serial killer. Entre as opções para viver a brasileira, Alice Braga é uma consagrada atriz que esteve em grandes filmes como Eu Sou A Lenda, estrelado por Will Smith (54) e Cidade de Deus. A top model Gisele Bündchen já fez papéis no cinema, mas não segue carreira de atriz.

Já a cantora Anitta foi confirmada como integrante da 7ª temporada da série espanhola Elite, da Netflix. A artista fará sua estreia no entretenimento internacional com uma participação no projeto, porém, ainda não há mais detalhes sobre seu papel ou a data de estreia da sequência do sucesso da plataforma de streaming.

Ainda no gênero de suspenses, o roteirista também tem outra história na manga, o longa-metragem Gina Light. A trama conta a história de uma mulher negra que quer descobrir quem matou seu irmão, enquanto a polícia diz que ele se suicidou, e ela sabe que não é verdade.

"Ela vai parar em uma cidade em que só tem brancos e ela sente que está em perigo à medida que avança na busca sobre a morte do irmão", completa o artista. Além das produções internacionais, Santiago ainda destaca que prepara o lançamento nos cinemas brasileiros de um filme de terror com um grande elenco.

Intitulado Possessões, o longa-metragem conta com nomes como Marcelo Serrado, Camila Nobre, Tuca Andrada, Rocco Pitanga e Marcos Pitombo. "Devo fazer a pré-estreia dele agora no final de abril, aqui no Rio de Janeiro. Enquanto a TV não me convidar, vou dedicar a minha vida ao cinema e à literatura."