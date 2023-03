Lindsay Lohan viveu carreira conturbada entre filmes da Disney e escândalos na mídia

Lindsay Lohan viveu juventude conturbada com declínio de sua carreira

Lindsay Lohan (36), ícone dos anos 2000, anunciou que está esperando seu primeiro filho. A atriz foi muito comentada ndurante sua juventude, e ficou conhecida como "Queridinha da América" antes do declínio de sua carreira. Entre filmes da Disney e escândalos na mídia, a ruiva viveu uma trajetória conturbada.

Lindsay Lohan ganhou o público com seu primeiro papel em produções da Disney em 1998, no filme Operação Cupido. A ruiva interpretou as gêmeas icônicas Annie James e Hallie Parker no clássico da sessão da tarde, e se tornou uma promessa artística. Ainda na produtora, a atriz gravou muitos outros sucessos, como Sexta-Feira Muito Louca e Confissões de uma Adolescente em Crise.

Após a longa carreira na Disney, Lindsay Lohan estreou seu primeiro filme fora da produtora, em 2004. Em Meninas Malvadas, a atriz interpretou a garota novata em um colégio e consagrou sua carreira com seu papel mais marcante. Apesar do triunfo atemporal, esse foi seu último filme de sucesso.

A partir de 2006, a estrela passou a se envolver em escândalos da mídia e sua vida pessoal se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Em entrevista à Vanity Fair, Lindsay Lohan revelou que já havia usado drogas e enfrentava a bulimia no período. Com sua imagem ruindo aos poucos, a ruiva perdeu o posto de "Queridinha da América" e se envolveu em diversas polêmicas.

Entre brigas com famosos, clínicas de reabilitação e filmes fracassados, o declínio de Lindsay Lohan virou assunto para fofocas e a saúde mental da ruiva foi por água abaixo. A atriz enfrentava o vício em álcool e chegou a encarar diversos mandatos de prisão e problemas judiciais.

Com papéis em pequenas produções, ela foi desaparecendo dos holofotes, ressurgindo apenas quando se envolvia em uma nova polêmica. Lindsay Lohan tentou recuperar sua carreira no cinema aos poucos, e estrelou o filme Uma Quedinha de Natal, da Netflix, em 2022. Há alguns anos, a ruiva deixou de protagonizar escândalos e, atualmente, espera seu primeiro filho.