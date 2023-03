Letícia Colin ressalta importância da liberdade feminina: 'Viver frustrada é uma violência'

Em novo filme, Letícia Colin vive chef de cozinha que se questiona sobre o casamento e sua liberdade na relação

"Agora chegou a hora da mulher, da mulher poder falar. Chega de se calar". É assim que a atriz Bárbara Paz (48) avalia o momento em que o filme A Porta ao Lado chega aos cinemas. O longa-metragem, protagonizado também por Letícia Colin (33), estreia nesta quinta-feira, 9, e, ao longo da trama, levanta o debate sobre o machismo em relacionamentos e a importância da liberdade feminina, seja no sexo, no mercado de trabalho ou até mesmo nas relações afetivas.

"O Brasil é um dos países onde o número de feminicídio é um dos maiores do mundo. Sempre será uma luta para que nós continuemos vivas. Quando falamos de um filme que toca nessa discussão, nesse alerta, em qual momento vira um relacionamento tóxico ou abusivo?", questiona Colin, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou.

"Tem uma romantização do casamento e do relacionamento, a mulher que não quer ter filhos ainda é vítima de violência social", reflete a atriz. "Viver frustrada também é uma violência, não merecemos isso. Queremos ser felizes, ter prazer, viajar, viver nossos sonhos. O filme aponta para um lugar em que as mulheres consigam viver suas vidas autônomas, completas."

Na trama, Colin interpreta Mari, uma chef de cozinha que questiona as relações tradicionais e os limites de uma traição ao se encontrar infeliz em seu casamento com Rafa (Dan Ferreira), após conhecer seus novos vizinhos, Isis (Paz) e Fred (Tulio Starling) que vivem um casamento aberto e não monogâmico. Já a personagem de Paz, uma dedicada fazendeira, tenta entender até que ponto seu relacionamento pode interferir em suas decisões.

As duas atrizes ainda celebram a amizade entre as personagens, que surge, ainda que tímida, ao longo da trama e não se converte em uma situação de rivalidade feminina. "Queremos pensar sobre o mundo que a gente acredita, onde as mulheres têm ocupações que não são ficar competindo com outras mulheres. A ideia não era ter uma relação que fosse de competição."

CONHEÇA O FILME A PORTA AO LADO

O longa mostra a história de Mari (Colin) e Rafa (Ferreira), juntos desde os 25 anos, vivem um casamento monogâmico tradicional e se apoiam nas mudanças que a chegada dos 30 trazem. Tudo muda quando eles recebem seus novos vizinhos, Isis (Paz) e Fred (Starling) que vivem um casamento aberto, e fazem com que a chef de cozinha passe a questionar seu relacionamento, desejos e o conceito de lealdade.

Para a diretora do longa, Julia Rezende, a produção vem para trazer questionamentos para os espectadores, não respostas. "As pessoas ficam muito mobilizadas para falar sobre [relacionamentos]. Essa importância que estamos vivendo hoje de dar nome às coisas, nomear é libertador."

O filme foi gravado em meio à pandemia de Covid-19, e precisou ter as filmagens paralisadas por seis meses em seu primeiro ano de produção. "Fizemos o filme no meio de um lugar que não conhecíamos. Gravamos de máscara", relembra Paz. Após o fim da construção do projeto, o longa estreou no Festival de Cinema de Gramado em 2022 e deve chegar aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, 9.