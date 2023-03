Larissa Manoela encerra as gravações do seu novo filme, chamado 'Tá Escrito'

Larissa Manoela atua com o noivo, André Luiz Frambach, em novo filme, no qual vive uma jovem que dá dicas de astrologia na internet

A atriz Larissa Manoela finalizou mais um filme! As gravações do longa-metragem Tá Escrito foram encerradas na cidade de São Paulo e o projeto tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2023. No filme, a artista atua ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach, e também de Victor Lamoglia, Kevin Vechiatto, Caroline Dallarosa, Karine Teles e Cazé Pecini.

Larissa Manoela dá vida para Alice, uma jovem que vê se torna influenciadora digital que dá dicas de astrologia e vê seu mundo virar de cabeça para baixo. Ela é insegura, mora com a mãe e seu sonho é conquistar o primeiro emprego para morar com o namorado. Porém, tudo começa a sair dos eixos quando seu namorado termina o relacionamento para se tornar influenciador digital.

“É uma história leve, romântica, divertida e super gostosa de ser contada. Foi uma delícia filmar, o clima nos bastidores era de muita animação e parceria. Espero que o público embarque na história junto com a Alice ao assistir ao filme, sentindo todas as emoções”, declarou ela.

E ela contou mais sobre o projeto Tá Escrito. “É um filme super ligado com astrologia, e eu não sou profunda conhecedora, mas sou muito interessada. Tenho na ponta da língua as características do meu signo e do meu ascendente. Não há como negar, pelo menos é nisso que eu acredito, que os astros influenciam e muito nas nossas relações e nos nossos comportamentos”, afirmou.

Larissa Manoela e Karine Teles no filme 'Tá Escrito' - Foto: Stella Carvalho

Larissa Manoela e André Luiz Frambach no filme 'Tá Escrito' - Foto: Stella Carvalho

Larissa Manoela fica noiva de André Luiz Frambach

Em dezembro de 2022, a atriz Larissa Manoela ficou noiva do ator André Luiz Frambach. O noivado aconteceu durante a viagem deles para Fernando de Noronha. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos do pedido de noivado, que aconteceu em um passeio de barco no mar.

“NOIVOS! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!”, escreveram os atores em seus perfis oficiais no Instagram, através de uma publicação compartilhada pelos dois artistas.