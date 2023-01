Josh Hutcherson, astro de ‘Jogos Vorazes’, atende fãs ao desembarcar no Rio de Janeiro

O astro Josh Hutcherson, de 'Jogos Vorazes', está de ferias no Brasil desde o início de 2023

O ator Josh Hutcherson (30) foi clicado na tarde desta terça-feira, 10, ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O ator está no Brasil há mais de uma semana, passou o Réveillon em Copacabana no Rio de Janeiro e depois seguiu para a cidade de Trancoso, na Bahia.

Super simpático, o astro da franquia de filmes Jogos Vorazes, que interpretou o mocinho Peeta Mellark ao lado de Jennifer Lawrence (32), parou para tirar fotos e dar autógrafos para os fãs que estavam presentes no aeroporto. Enquanto estava em Trancoso, Josh jogou vôlei de praia com os moradores da região.

O astro da franquia de filmes "Jogos Vorazes" atendendo os fãs no aeroporto - Foto: Vitor Pereira / AgNews

Em relato no perfil do Twitter, um fã detalhou o encontro com o famoso e revelou ter jogado uma partida de vôlei com Josh após tietá-lo. Ele também publicou um vídeo do momento. “Eu jogando vôlei com o Peeta, o Josh, de Jogos Vorazes, em Trancoso na Bahia. Qual a probabilidade? Surtando muito, juro”, escreveu o fã no perfil do Twitter. “Completamente aleatório! Ele é um querido, super simpático, jogamos vôlei por um tempão” finalizou o fã.

Além de Jogos Vorazes, Hutcherson estrelou produções como Zathura: Uma Aventura Espacial e Ponte para Terabítia. O fã brincou com os papéis do astro dizendo: "Depois a gente jogou uma partida de Zathura e ele foi embora para a Terabítia."

A saga Jogos Vorazes, inspirada na série de livros escritos pela autora Suzanne Collins, vai ganhar mais um filme, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o filme vai se passar muito antes de Peeta Mellark, personagem de Josh existir, o filme tem previsão de estreia no Brasil em novembro deste ano. O filme mostrará o futuro presidente Snow,na trilogia original vivido por Donald Sutherland (87),como um jovem belo e charmoso, herdeiro de uma família tradicional que está passando por tempos difíceis.