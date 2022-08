J.K. Rowling conta o motivo de não estar no especial de Harry Potter

Autora dos livros de Harry Potter, a escritora J.K. Rowling abriu o jogo sobre a falta de sua participação no especial da HBO Max

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 15h46

Durante uma entrevista para Graham Norton, da estação de rádio britânica Virgin Radio, a escritora de sucesso J.K Rowling (57) contou o motivo de ter ficado de fora do especial de 20 anos do lançamento do primeiro filme de Harry Potter, produzido pela HBO Max.

Segundo a autora dos livros que inspiraram os longa-metragens, ela apenas decidiu que não queria participar. "Fui convidada a participar disso e decidi que não queria fazer", afirmou ela.

A produção do documentário reuniu os atores principais, Daniel Radcliffe (33), Ruppert Grint (34) e Emma Watson (32), assim como roteiristas e diretores. J.K. disse que preferiu ficar de fora por se tratar apenas dos filmes, e não dos livros. "Eu pensei que era mais sobre os filmes do que os livros, com toda a razão. Era disso que se tratava o aniversário", declarou.

Além disso, negou os boatos de que estava de fora devido às suas falas sobre a comunidade trânsgenero. "Ninguém disse para não fazer. Me pediram para fazer e decidi não fazer", contou.

As declarações despertaram revolta em alguns integrantes do filme, como Emma, intérprete de Hermione, e Daniel, intérprete de Harry Potter. "Mulheres trans são mulheres e qualquer declaração contrária apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero", disse o ator, na época.

A autora, por sua vez, revelou que tem uma boa relação com parte dos artistas, sem revelar quais. "Alguns mais do que outros, mas esse sempre foi o caso. Alguns eu conhecia melhor do que outros", contou ela.

Veja a entrevista da escritora J.K. Rowling, da saga Harry Potter, na íntegra:

