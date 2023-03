Jeremy Renner fala sobre seu acidente pela primeira vez: 'Eu escolhi sobreviver'

O astro da Marvel Jeremy Renner fez um relato emocionante sobre o acidente que sofreu no início do ano

Jeremy Renner (52) concedeu sua primeira entrevista após o grave acidente que sofreu em janeiro deste ano. Na conversa com a jornalista norte-americana Diane Sawyer, do canal ABC News, o astro de Gavião Arqueiro faz um relato emocionante sobre o momento em que foi atropelado por uma máquina de gelo nas montanhas da Sierra Nevada, nos Estados Unidos.

Na ocasião, o ator estava ajudando seu sobrinho a tirar o carro da neve, com a ajuda de um snowcat. Quando saiu do veículo para conversar com esta pessoa, o mesmo começou a descer em sua direção. Ele, então, teria tentado voltar ao banco do motorista, mas acabou sendo esmagado pelo peso da máquina.

Jeremy listou para Diane o tamanho do estrago em seu corpo: oito costelas quebradas em 14 lugares. Joelho e tornozelo direitos quebrados, tíbia da perna esquerda quebrada, tornozelo esquerdo quebrado, clavícula direita quebrada, ombro direito quebrado. Face, cavidade ocular, mandíbula quebrada. Pulmão entrou em colapso. E, ainda por cima, o osso da costela perfurou seu fígado.

Apesar de quase ter perdido a vida, o artista garante que não se arrependeu do que fez: "Eu faria tudo de novo, pois estava indo na direção do meu sobrinho."

Outro trecho do programa reproduz a chocante chamada de emergência, em que é possível ouvir os gemidos de Jeremy ao fundo: "Eu lembro de toda a dor. Eu fiquei acordado em todo o momento", relembra o astro, que segue se recuperando.

A entrevista com Renner vai ao ar no dia 6/4 no canal norte-americano, e também ficará disponível, no dia seguinte, no Disney Plus.

Recentemente uma fonte próxima ao ator revelou ao Daily Mail que para Jeremy, sua carreira como ator não é mais uma prioridade: “Ele está muito orgulhoso do trabalho que fez, mas toda essa situação realmente mostrou a ele que há muito mais que ele poderia fazer para ajudar os outros.”