Astro da Marvel, Jeremy Renner está pensando em se afastar da carreira como ator após acidente

'Atuar não é prioridade para ele' disse fonte próxima de Jeremy Renner para o Daily Mail

Após um baita acidente em que ficou com 30 ossos quebrados e outras lesões graves ao ser atropelado por uma máquina de remover neve em janeiro, a sua carreira como ator não é mais uma prioridade para o ator Jeremy Renner (52). Pelo menos é isso o que aponta uma fonte do site Daily Mail que encontrou o astro da Marvel recentemente.

"Embora ele ainda adore atuar, Hollywood simplesmente não é mais uma prioridade para ele", apontou o insider. "Jeremy acredita que sobreviveu ao acidente para poder usar seu alcance para realmente criar mudanças no mundo. Ele está muito orgulhoso do trabalho que fez, mas toda essa situação realmente mostrou a ele que há muito mais que ele poderia fazer para ajudar os outros."

A fonte ainda complementou dizendo que o ator vem recebendo muito apoio da mãe, Valerie, enquanto se recupera em sua mansão em Los Angeles. "A mãe dele vem passar quase todos os fins de semana com ele, assim como a filha, Ava", disse a fonte, referindo-se à criança de nove anos que Renner divide com a ex-esposa, Sonni Pacheco. “Ele está realmente focado apenas em sua recuperação e está fazendo reabilitação para aprender a andar novamente."

"Jeremy sabe que tem muita sorte de estar vivo", continuou o insider. "Cada dia é um pouco melhor do que o anterior e ele definitivamente está progredindo, mas o progresso é lento."

No final de fevereiro, o artista compartilhou com seus fãs no Instagram um pouco da sua rotina de recuperação, que envolve exercícios com uma bicicleta ergométrica e fisioterapia.

O americano também escreveu um post após o acidente agradecendo seus fãs: "Voltei da tragédia para toda a minha família e rapidamente focado em unir o amor acionável. Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e eu"