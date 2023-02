Após acidente, Jeremy Renner compartilha vídeo se exercitando: "O que for preciso"

No começo do ano, Jeremy Renner sofreu um acidente na neve com um snowcat e teve 30 ossos quebrados

Jeremy Renner (52), compartilhou com seus seguidores, através dos stories, um vídeo se exercitando nesta segunda-feira, 27. "Whatever it takes", traduzido como: "O que for preciso", foi a frase escolhida para legendar o momento.

O ator também compartilhou uma foto de um livro -- "O livro do Despertar" --, com a frase: "Mental Recovery Too", traduzido como "Recuperação Mental também".

O acidente

No início de janeiro deste ano, o ator que dá vida ao personagem Gavião Arqueiro em 'Os Vingadores' sofreu um acidente na neve com um snowcat e teve 30 ossos quebrados. O incidente ocorreu após ele tentar ajudar um familiar a desatolar um carro da neve em uma estrada privada próxima a sua residência, nos Estados Unidos.

O site TMZ obteve o registro da ligação feita para a emergência e revelou que o ator podia ser ouvido ao fundo, gemendo de dor. No relato, a pessoa conta que o lado direito do peito de Renner afundou e que a parte superior do tronco foi esmagada.

Recentemente, a colega de Marvel, Evangeline Lilly comentou sobre o estado de saúde e a recuperação do ator. Ao Access Hollywood, a atrizexplicou que ficou chocada em ver como o astro de Vingadores está bem fisicamente após passar pela tragédia.

“Eu estava na casa de Jeremy na outra noite, e ele estava em uma cadeira de rodas. Eu entrei lá e pensei, por que ele está se movendo? O que está acontecendo? Eu esperava sentar ao lado da cama e segurar a mão dele, enquanto ele gemia de dor sem ser capaz de se mover. Ele estava se movimentando, rindo com seus amigos.”

“Ele tem uma longa jornada a percorrer agora. É disso que os pesadelos são feitos. Ele viveu isso, e está do outro lado agora. Ele está se recuperando incrivelmente, e eu estou muito feliz por isso", disse Lilly, acrescentando: "Está se recuperando como um filho da p***", contou ela.