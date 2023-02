Evangeline Lilly visita Jeremy Renner após acidente e traz novas informações sobre recuperação do ator

Evangeline Lilly, a Vespa da Marvel, visitou Jeremy Renner e atualizou o público sobre o estado de saúde atual do ator de Vingadores

A atriz estadunidense Evangeline Lilly, conhecida pelo seu papel de Vespa na franquia Marvel, trouxe atualizações sobre o estado de Jeremy Renner. A atriz foi visitá-lo na última terça-feira, 7, e contou sobre como está indo a recuperação do ator após o acidente doméstico - Jeremy foi atropelado por um trator de neve, e foi esmagado pela máquina.

Jeremy foi socorrido por um vizinho que viu o "Snowcat" passar por cima do ator, então ele rapidamente foi ajudar e fez um torniquete para estancar a hemorragia na perna de Renner. Não demorou muito até que Jeremy fosse resgatado por um helicóptero, que o levou para o hospital onde ele recebeu tratamento para as faturas. No acidente em questão, o ator quebrou mais de 30 ossos.

Evangeline visita Jeremy e conta sobre seu atual estado de saúde:

Segundo Evangeline, ela se chocou com a recuperação rápida do astro de Vingadores: "Eu estava na casa de Jeremy na outra noite, e ele estava em uma cadeira de rodas. Eu entrei lá e pensei: 'por que ele está se movendo?', 'o que está acontecendo?'... Eu esperava sentar ao lado da cama e segurar a mão dele, enquanto ele gemia de dor, sem ser capaz de se mover. Ele estava se movimentando, rindo com seus amigos."

A famosa ainda assumiu que considera a recuperação acelerada um "verdadeiro milagre": "Ele é feito de algo muito mais rígido, e sempre foi possível enxergar isso nele. Foi uma experiência de quase morte altamente traumática, e ele estava acordado para a coisa toda. Ele tem uma longa jornada a percorrer agora. Ele está se recuperando incrivelmente e eu estou muito feliz por isso".

De acordo com a atriz, os relatos de Jeremy afetaram muito ela: "Mexeu muito comigo. Se passaram alguns dias e eu ainda me pedo pensando no que ele me contou sobre o ocorrido, o que ele passou, o que ele viu e ouviu. Ele sobreviveu a um pesadelo!".