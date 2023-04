Jeremy Renner emociona seguidores com post agradecendo os médicos que o salvaram após o acidente

Jeremy Renner foi atropelado por uma máquina de remover neve de 6 toneladas e quebrou mais de 30 ossos

O ator Jeremy Renner (52) voltou ao hospital em Nevada, nos EUA, para fazer uma visita aos médicos que salvaram sua vida em janeiro após um acidente gravíssimo na neve. O astro da Marvel, quase morreu depois de ser atropelado pela sua máquina de remover neve de mais de 6 toneladas.

Ele postou sua visita ao hospital em seus stories no final de semana. “Eu tive que voltar para revisitar o incrível grupo de pessoas que salvou minha vida”, escreveu ele na legenda de uma foto junto a todos.

Em pé com a ajuda de uma bengala, o intérprete do herói Gavião Arqueiro ainda posou em outro registro e novamente agradeceu na legenda. Renner quebrou mais de 30 ossos no acidente próximo à sua casa. Ele tentava ajudar seu sobrinho, tirando neve do caminho do carro dele, quando sofreu o grave acidente, em Nevada.

Em entrevista recente ao canal ABC News, o ator relembrou o acidente: “Ah, lembro de tudo. Eu estava acordado o tempo todo. Eu estava no meio de asfalto e gelo. Você pode imaginar como foi. Um olho meu via o outro. Eu via estrelas”.

Jeremy Renner aproveita parque de diversões com família após acidente

O artista aproveitou um momento de lazer ao lado de algumas pessoas de sua família, curtindo o parque de diversões Six Flags Mountains, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Renner usou uma scooter motorizada para se dirigir pelo parque, com até uma caixinha de som o acompanhando

“Que sexta-feira boa! Fiz mágica na montanha com algumas pessoas da minha incrível família”, escreveu o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Obrigado por mostrar para nós um dia cheio de ‘Spring Break’”, escreveu Jeremy em uma foto em seu story.