Jeremy Renner aproveita parque de diversões com família após acidente grave

Ator Jeremy Renner, famoso por viver o Gavião Arqueiro da Marvel, registra momentos de lazer em redes sociais

O ator Jeremy Renner (52) mostrou que está cada vez mais se recuperando do acidente gravíssimo que sofreu no começo do ano. Famoso por interpretar o herói Gavião Arqueiro da Marvel, o artista aproveitou um momento de lazer ao lado de algumas pessoas de sua família, curtindo o parque de diversões Six Flags Mountains, na Califórnia, nos Estados Unidos da América.

Bastante feliz e sorridente, Jeremy Renner usou uma scooter motorizada para se dirigir pelo parque, com até uma caixinha de som o acompanhando. Usando também uma bengala em seu colo e uma contenção na perna direita, o ator posou com o grupo para uma foto.

“Que sexta-feira boa! Fiz mágica na montanha com algumas pessoas da minha incrível família”, escreveu o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Obrigado por mostrar para nós um dia cheio de ‘Spring Break’”, escreveu Jeremy em uma foto em seu story.

Ainda em seus stories, o famoso publicou um vídeo andando de scooter, ouvindo música em sua caixinha e escreveu: “Abrindo caminho da melhor forma que eu posso”, brincou Jeremy, se divertindo bastante no parque californiano.

Jeremy Renner comenta que escreveu últimas palavras para sua família após acidente na neve

Na última quarta-feira, 5, Jeremy contou sobre seu acidente durante uma entrevista para o programa de televisão Good Morning America. “Se eu estivesse lá, sozinho, seria uma maneira terrível de morrer”, dizia o astro da franquia Vingadores em um primeiro momento. Porém, Jeremy não estava sozinho no momento do acidente: “Com certeza, eu iria [morrer]. Mas eu não estava sozinho, [estava com] meu sobrinho. Doce Alex. E então o resto do pessoal veio”. Na entrevista, a apresentadora Diane Sawyer comenta que o ator escreveu suas últimas palavras para a família nas notas de seu celular. Neste momento, Jeremy se emociona e confirma: “Estou escrevendo notas no meu telefone, as últimas palavras para minha família”.