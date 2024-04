Jackie Chan completa 70 anos. Veja a foto mais recente dele

Ídolo do cinema, o ator Jackie Chan completou 70 anos de idade e refletiu sobre a nova idade: 'Um choque'. Veja a foto mais recente dele

O ator Jackie Chan completou 70 anos de idade no último domingo, 7 de abril, e comemorou a data com um post raro nas redes sociais. Discreto com sua vida pessoal, ele quase não faz aparições públicas ou nas redes sociais. Porém, ele abriu uma exceção ao escrever uma carta para seus fãs sobre o seu aniversário.

Em seu texto, ele refletiu sobre a chegada dos 70 anos e fez desejos para seus fãs. "Antes de hoje, muitos amigos me lembravam: “Jackie, vai ser seu aniversário de 70 anos!”. Cada vez que ouço esse número, meu coração para por um segundo - já tenho 70 anos? Depois de me recuperar do choque, a segunda coisa que me veio à mente é um ditado que meu irmão mais velho, Sammo Hung, disse uma vez: “ser capaz de envelhecer é uma sorte”. Especialmente para nós, dublês, não sabemos a sorte que temos de poder envelhecer", disse ele.

E completou: "Não faz muito tempo, muitos amigos viram algumas fotos minhas na internet e todos ficaram preocupados com minha saúde. Quero aproveitar esta oportunidade para avisar a todos, não se preocupem! É apenas uma aparição de personagem para meu último filme. O personagem exige que eu tenha cabelos brancos, barba branca e pareça velho. Ao longo dos anos, sempre estive disposto a tentar coisas novas para um filme, não importa se é uma façanha desafiadora ou uma aparição inovadora para um personagem. Estou no ramo do entretenimento há 62 anos e aprecio cada momento porque tenho sorte de ainda estar filmando hoje".

Por fim, ele falou sobre seu novo post. "Recentemente, minha equipe revisou meus arquivos de fotos e encontrou muitas fotos memoráveis. Selecionei alguns para postar com esta mensagem. Ver essas fotos traz tantas boas lembranças. Tudo o que posso dizer é: adoro fazer filmes e amo todos vocês. Um grande obrigado a todos por todos os seus desejos de aniversário. Espero que todos continuem felizes e saudáveis!".

Uma das fotos mais recente de Jackie Chan nos bancos de fotos internacionais é de abril de 2023, quando ele foi fotografado em Beijing, na China, durante um festival de cinema na região. Na imagem, ele apareceu feliz enquanto acenava para os fotógrafos. Confira abaixo:

Jackie Chan - Foto: Getty Images