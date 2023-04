Hugh Jackman passa por biópsias após suspeita de câncer

Hugh Jackman surge com curativo no nariz após passar por biópsias e explica o que está acontecendo

O ator Hugh Jackman (54), que ficou conhecido por interpretar o personagem Wolverine no cinema, surpreendeu ao contar que passou por biópsias na pele do nariz. O artista fez um procedimento para analisar se está com câncer de pele ou não. Agora, ele está usando um curativo no nariz.

Em um vídeo nas redes sociais, o astro contou que retirou pequenas manchas da pele que foram levadas para análise. Os médicos estão com a suspeita de que ele possa estar com carcinoma basocelular, que é uma forma comum de câncer de pele.

"Ei, pessoal. Então, eu queria que vocês ouvissem de mim para o caso de alguém me ver na rua ou algo assim", disse o ator, que nas imagens tinha um curativo no nariz. Acabei de fazer duas biópsias. Acabei de ir ao meu médico, Dr. Iron, que é incrível. Vou descobrir em dois ou três dias [do que se trata] e, assim que souber, aviso vocês", disse ele.

Boa forma de Hugh Jackman

Há pouco tempo, o ator Hugh Jackman (54) chocou os internautas com seus braços extremamente musculosos durante um treino na academia. Nas suas redes sociais, o famoso publicou uma foto onde aparece de regata levantando peso.

“Ele tem apenas 46 anos. Sou mais velho, mas não é uma competição”, escreveu o ator, na legenda da publicação. Para quem não entendeu, Hugh estava simplesmente alfinetando seu amigo e astro das telonas Ryan Reynolds, que também vive um herói, o Deadpool.