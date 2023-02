Hugh Jackman, eterno Wolverine, choca internautas com braços musculosos aos 54 anos

Ator Hugh Jackman, mundialmente famoso por viver Wolverine, decide mostrar seu treino e choca seguidores

Nesta sexta-feira, 10, o ator Hugh Jackman (54), eternizado pelo papel do super-herói Wolverine, decidiu chocar os internautas com seus braços extremamente musculosos durante um treino na academia. Nas suas redes sociais, o famoso publicou uma foto onde aparece de regata levantando peso.

“Ele tem apenas 46 anos. Sou mais velho, mas não é uma competição”, escreveu o ator, na legenda da publicação. Para quem não entendeu, Hugh estava simplesmente alfinetando seu amigo e astro das telonas Ryan Reynolds, que também vive um herói, o Deadpool.

Os comentários da publicação que o ator fez em seu perfil oficial no Instagram foram inundados de referências ao personagem que viveu por diversos anos. “Wolverine está chegando, hein”, disse um. “Wolverine está de volta”, comentou outro. “Modo Wolverine ativado”, brincou um terceiro internauta.

No final do ano de 2022, o ator Hugh Jackman, famoso por seu papel como Wolverine, publicou um vídeo em seu Instagram agradecendo sua indicação de “Melhor ator em Filme de Drama” por sua atuação no longa “The Son”. “Muito obrigado ao Globo de Ouro. Isso é uma grande honra, significa muito para mim, principalmente esse ano considerando as incríveis performances que tivemos”, comentou o astro.