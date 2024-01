Hugh Jackman mostra 'marmita' responsável por manter o corpo de Wolverine

Hugh Jackman surpreendeu os fãs ao compartilhar sua 'marmita'. O ator busca manter o corpo de Wolverine, que retornará em ‘Deadpool 3’

O ator Hugh Jackman surpreendeu seus fãs e seguidores ao mostrar sua marmita nas redes sociais. Segundo ele, ela é a responsável por manter sua forma física em seu retorno ao herói Wolverine. O artista compartilhou três fotos nos Stories do Instagram mostrando suas refeições diárias.

Os dois primeiros pratos que aparecem nas fotos compartilhadas pelo ator são compostos por peixes e legumes. Um terceiro é composto por arroz e legumes. Na legenda, “#IYKYN”, iniciais para a expressão em inglês “se você sabe, você sabe”, brincou.

Hugh Jackman voltará a viver o personagem Wolwerine em ‘Deadpool 3’, com lançamento marcado para julho de 2024. O filme atualmente está passando por um processo de refilmagens antes do início de sua pós-produção. Ainda não foi divulgado nenhum trailer do longa-metragem.

Jackman interpretou Wolverine pela primeira vez em ‘X-Men’, nos anos 2000. Depois, fez mais cinco filmes do ‘X-Men’ e três filmes solo do personagem. Ele também teve uma cena antiga com sua presença inserida em ‘Deadpool 2’. A última aparição de Jackman como o mutante havia ocorrido em ‘Logan’, de 2017.

Os treinos de Hugh Jackman

Ainda no início de 2023, o ator Hugh Jackman, eternizado pelo papel do super-herói Wolverine, decidiu chocar os internautas com seus braços extremamente musculosos durante um treino na academia. Nas suas redes sociais, o famoso publicou uma foto onde aparece de regata levantando peso.

“Ele tem apenas 46 anos. Sou mais velho, mas não é uma competição”, escreveu o ator, na legenda da publicação. Para quem não entendeu, Hugh estava simplesmente alfinetando seu amigo e astro das telonas Ryan Reynolds, que também vive um herói, o Deadpool.

Os comentários da publicação que o ator fez em seu perfil oficial no Instagram foram inundados de referências ao personagem que viveu por diversos anos. “Wolverine está chegando, hein”, disse um. “Wolverine está de volta”, comentou outro. “Modo Wolverine ativado”, brincou um terceiro internauta.