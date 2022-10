Harry Styles e Florence Pugh teriam se beijado no set de filme, dando início a rixa com Olivia Wilde

De acordo com jornal, Harry Styles e Florence Pugh teriam se beijado durante as gravações de "Não Se Preocupe, Querida"

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 22h41

Nesta quarta-feira, 26, o jornal The Sun revelou que Harry Styles (28) e Florence Pugh (26) teriam se beijado durante as filmagens do filme “Não Se Preocupe, Querida”, onde os dois são protagonistas da trama.

Mas a vida real por trás do filme está apresentando aos fãs um enredo muito mais interessante! Além dos boatos (quase confirmados) de que Harry Styles estaria namorando Olivia Wilde, diretora e atriz do longa-metragem, agora, semana antes de começar o romance com ex-esposa de Jason Sudeikis, que largou o protagonista de Ted Lasso para ficar com o britânico, teria beijado Florence, durante as gravações do filme.

De acordo com um relato de uma fonte para o tablóide, a “química” entre Harry e Florence teria alimentado a tensão entre ela e Olivia, sendo o estopim para desavenças entre as artistas. “Harry e Florence tiveram química desde o início, o que se traduziu de forma incrivelmente boa nas telas. Numa noite, eles meio que deram um beijo intenso, tudo muito animado e divertido, e foi isso”, disse a testemunha.

“Isso estava sendo fofocando por alguns membros da produção, caso contrário ninguém saberia. Harry estava bem solteiro naquela época, e a Florence tinha se separado de Zach Braff, apesar de ela ter mantido a separação em segredo para - ironicamente - evitar as manchetes”, continuou a fonte.

Mas ele deixa claro que na época os dois estavam livres e desimpedidos, até Harry se aproximar de verdade de Olivia Wilde. “Não havia traição ou um mau comportamento de ninguém. Contudo, depois, Harry e Olivia começaram a passar mais tempo juntos - saindo para cafés, se encontrando nos trailers um do outro, e dividindo algumas pequenas intimidades da rotina”, disse. Além disso, disse que Florence teria se chateado com as fotos de Styles e Wilde de mãos dadas que foram surgindo.

A rixa entre Olivia Wilde e Florence Pugh ficou evidente durante a divulgação do longa-metragem. Pugh não participou da promoção do filme, perdendo uma sessão de fotos no Festival de Cinema de Veneza. Além disso, outro ponto que alimentou a briga foram os avulsos posts de divulgação do filme feitos por Florence em suas redes sociais.

Este foi um dos poucos posts que Florence fez em suas redes sociais, e um dos poucos eventos que ela compareceu para promover o filme. Sendo o mesmo evento em que surgiu a famosa teoria de que Harry Styles teria cuspido em Chris Pine, também ator do filme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Florence Pugh (@florencepugh)

Em julho, o Page Six disse que Florence Pugh estaria chateada com o romance de Olivia e Harry durante o período de filmagens. Na época, Wilde estava noiva de Jason Sudeikis, mas o relacionamento chegou ao fim. “Eu posso dizer que a Flo vendo a Olivia e o Harry juntos no set não caiu bem, já que a Olivia ainda estava junto com Jason quando ela começou a ficar com Harry”, disse uma testemunha na época.