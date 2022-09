Harry Styles e Chris Pine se manifestam sobre suposto cuspe em première de filme

As equipes de Harry Styles e Chris Pine se pronuncia após suposto vídeo viralizar durante a première do filme Não se Preocupe, Querida

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 17h42

Nesta terça-feira, 6, após um vídeo de Harry Styles (28) supostamente cuspindo em Chris Pine (42), ator com quem contracenou em Não se Preocupe, Querida, viralizar na internet, ambos comentaram sobre o ocorrido.

O vídeo que circula na internet teria sido gravado na segunda-feira, 5, durante o 79º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na première do longa-metragem em que ambos os atores participam. Publicado por um usuário do Twitter, o vídeo fez com que os internautas fossem à loucura tentando entender o que aconteceu, se Harry teria mesmo cuspido em Chris, ou se alguma coisa aconteceu.

No clipe publicado, vemos Harry supostamente cuspindo em Chris, que olha para seu colo ao perceber, dá uma risada e para de bater palmas para pegar seu óculos que estava entre suas pernas. Na legenda, o usuário colocou: “Harry Styles parece cuspir em Chris Pine, não vou dormir até saber a verdade”.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

A equipe de assessoria de Harry Styles informou ao The Guardian que a ofensa não teria acontecido. “Isso não é verdade”, disseram os representantes do cantor britânico. Já a assessoria de Chris Pine comentou que a história foi fabricada para alimentar um drama tolo e inexistente.

"Esta é uma história ridícula - uma fabricação completa e o resultado de uma estranha ilusão online que é claramente enganadora e permite especulações tolas”, contou o representante do ator. “Só para deixar claro, Harry Styles não cuspiu em Chris Pine. Não há nada além de respeito entre esses dois homens e qualquer sugestão de outra forma é uma tentativa descarada de criar um drama que simplesmente não existe.”

Vale lembrar que depois da cena que repercutiu, Chris e Harry foram vistos em uma conversa engraçada um com o outro.