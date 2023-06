Harrison Ford é surpreendido por Ke Huy Quan em tapete vermelho de Indiana Jones 5

Cena de reencontro de atores no tapete vermelho de Indiana Jones 5 emociona internet

Nesta última quinta-feira, 15, a internet se viu tomada de emoção por um reencontro sensacional! Durante o tapete vermelho de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o ator principal da eterna franquia do famoso arqueólogo, Harrison Ford, foi surpreendido por Ke Huy Quan, vencedor do último Oscar como Melhor Ator Coadjuvante em Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo.

Ford e Quan estrelaram juntos o filme de 1984, Indiana Jones e o Templo da Perdição, quando o ator sul coreano ainda era apenas uma criança, fazendo sua estreia nas telonas de Hollywood. A internet ficou completamente emocionada com o encontro dos dois durante a premiére do último filme da franquia.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Ke Huy Quan aparece se esgueirando por trás de Harrison Ford, enquanto o ator estava dando uma entrevista. Então, o sul coreano coloca sua mão nas costas do veterano, que percebe e sorri ao descobrir que era o colega de filme que estava surpreendendo ele.

“Você está tão crescido”, disse o eterno Indy, enquanto os dois atores se abraçavam de forma emocionante. O encontro é considerado tão especial pelos fãs do cinema por conta do retorno triunfal que Ke Huy Quan fez ao cinema após tantos anos longe das telonas por problemas.

"O jeito que ele fala com o amigo! Aaaah amo a interação amorosa deles. Mal espero para ver o filme", apontou uma internauta. "Genial como você consegue ver que existe admiração e amor entre os dois", se derreteu uma outra usuária. "O filme que todos queríamos", brincou um terceiro.

Ke Huy Quan surprises Harrison Ford at the #IndianaJones and the Dial of Destiny U.S. Premiere 🫶 pic.twitter.com/UAfORSHb77 — Indiana Jones (@IndianaJones) June 15, 2023

Indiana Jones e a Relíquia do Destino chega como quinto e último filme da franquia, com direção de James Mangold, que também escreveu o roteiro ao lado de Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. O longa é o primeiro não dirigido por Steven Spielberg ou com história escrita por George Lucas, porém, ambos seguem como produtores.

Harrison Ford não segura emoção e chora durante estreia de Indiana Jones 5

Recentemente, o astro de Hollywood Harrison Ford não conteve as lágrimas e foi ovacionado de pé por todos por cinco minutos na estreia de Indiana Jones e A Relíquia do Destino, o último da franquia. O longa foi exibido pela primeira vez durante o Festival de Cinema de Cannes, ainda este mês.

“Estou muito emocionado com isso, dizem que quando você está prestes a morrer, você vê sua vida passar diante de seus olhos, e eu acabei de ver minha vida passar diante dos meus olhos”, revelou o ator, durante uma entrevista à revista Variety, comentando sobre o filme é um dos personagens mais icônicos de toda sua carreira, ao lado de Han Solo, da franquia Star Wars. “Uma grande parte da minha vida, mas não toda a minha vida”, continuou o astro.