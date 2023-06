Filme do Flash é ruim? Saem primeiras críticas da imprensa especializada ao filme da DC

Estrelado por Ezra Miller, novo filme do super-herói da DC Comics chega aos cinemas nesta quinta-feira, 15

Nesta quinta-feira, 15, o filme The Flash chega aos cinemas de todo o Brasil! Mas parece que a produção da DC Comics já está deixando os críticos com opiniões para lá de divididas. Estrelado pelo polêmico Ezra Miller, o longa conta com um score de 68% de aprovação no Rotten Tomatoes, famoso site agregador de críticas.

Além disso, o filme não agradou a maior parte dos top críticas, ou seja, a imprensa super especializada, sendo até mesmo detonado sem o mínimo de dó por uma boa parte das pessoas que entendem de cinema.

Sem papas na língua, o crítico do New York Magazine escreveu que: “O filme é notavelmente banal. É uma parada de descanso deteriorada na estrada para lugar nenhum”. “Este é um filme de cérebro de espaguete, mais interessado em provocar nostalgia de calorias vazias do que contar uma história original ou emocionante”, disparou o Globe and Mail.

Já o The Wrap foi ainda mais além: “Um filme que passa o tempo todo correndo de um elemento de história mal pensada para outra, de um grito de nostalgia modestamente satisfatório para outro, e com resultados apenas questionáveis. Que decepcionante”. “Apenas mais um em uma série de sucessos de bilheteria sem brilho nas telas grandes”, relembrou o ReelsViews.

The Flash traz Barry Allen usando seus superpoderes de velocidade para viajar no tempo para poder mudar alguns eventos do passado. Porém, o que começa como uma tentativa de salvar sua família muda, quando o herói se vê preso em uma realidade paralela, na qual corre risco de vida, precisando pedir ajuda para uma outra versão do Batman, para conseguir voltar para o seu futuro.

Além de Ezra Miller como personagem principal mais uma vez nas telonas, o elenco do filme conta com atores como Sasha Calle, Ron Livingston, Michael Shannon, Maribel Verdú, entre muitos outros. O lançamento do filme tem sido duramente prejudicado por conta das inúmeras polêmicas que Ezra se envolveu nos últimos anos, como estrangular uma fã e algumas prisões por agressão.