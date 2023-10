Filha caçula de Heloísa Périssé celebra estreia no cinema com Xuxa: “Ficha não caiu”

Herdeira de Heloísa Périssé e Mauro Farias, Tontom Périssé entrega desafios de estrear como protagonista ao lado de Xuxa

Tontom Périssé, a filha mais nova de Heloísa Périssé e Mauro Farias, celebrou sua estreia nas telonas do cinema durante uma coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital. Além de revelar os desafios de contracenar ao lado de Xuxa em 'Uma Fada veio me Visitar’, a artista ainda ganhou elogios da Rainha dos Baixinhos.

Com apenas 16 anos, Tontom contou como lidou com a responsabilidade de atuar com um ícone da televisão e do cinema brasileiro logo em seu primeiro trabalho: “Eu consegui fazer isso porque a minha ficha não caiu durante o processo inteiro, então eu estava lá, mas tipo ‘o que está acontecendo?’, ela brincou.

“Eu estava lá e guardava essa emoção pra depois, e surtava, ficava muito feliz”, Tontom celebrou a emoção em sua estreia e contou que se dedicou ao máximo ao papel de ‘Luna’, que é protagonista da trama ao lado da loira: “Foi meu primeiro trabalho, fiz com todo meu esforço e dedicação possível”, disse a jovem.

Tontom ainda abriu o coração sobre as dificuldades nos bastidores: “Uma das partes mais difíceis foi tornar uma fada uma coisa orgânica, de um jeito natural”, a artista explicou. Na trama, a jovem dá vida a uma adolescente rebelde, que recebe a vida de uma fada tagarela e descolada chamada 'Tatu', interpretada por Xuxa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por antonia perisse (@tontomperisse)

A loira, inclusive, fez questão de rasgar elogios a jovem em sua estreia: “Tontom já nasceu sabendo atuar, já está no sangue dela, então, me deixou muito leve, muito suave, tudo, muita calma, sabe?”, disse a apresentadora, que celebrou seu retorno ao cinema no filme infantojuvenil baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças, com estreia marcada para 12 de outubro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Uma Fada Veio me Visitar (@umafadaveiomevisitar)

Xuxa entrega curiosidades dos bastidores

Ainda durante a coletiva de imprensa, Xuxa abriu detalhes dos bastidores e revelou com bom humor que recebeu um presente inusitado de sua amiga, Angélica. É que a apresentadora enviou um adesivo em tamanho real de sua icônica pinta para ajudá-la durante as gravações de seu novo filme ‘Uma Fada veio me Visitar’.

“Eu achei estranho ela falar isso. Como ela vai mandar a pinta dela?", disse a apresentadora, que ficou chocada quando recebeu o presente: "Chegou lá em casa uma caixinha com vários adesivos. Ela tem a pinta dela em adesivo”, disse Xuxa, que prestou uma homenagem para Angélica em seu novo filme; saiba todos os detalhes.