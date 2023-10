Xuxa revela choque ao receber presente inusitado de Angélica: ‘Pinta dela’

Durante coletiva de ‘Uma Fada veio me Visitar’, Xuxa se divertiu ao revelar presente inusitado que recebeu da amiga, Angélica

Durante uma coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, Xuxa revelou com bom humor que recebeu um presente inusitado de sua amiga, Angélica. É que a apresentadora enviou um adesivo em tamanho real de sua icônica pinta para ajudá-la durante as gravações de seu novo filme ‘Uma Fada veio me Visitar’.

Na produção, a eterna Rainha dos Baixinhos dá vida a personagem Tatu, uma fada que se veste como personalidades dos anos 80. Entre os famosos eleitos, a loira decidiu prestar uma homenagem para a amiga, que fez muito sucesso na época com canções como 'Vou de Taxi' e, por isso, surgiu vestida como Angélica em algumas cenas.

A apresentadora, inclusive, revelou que procurou a amiga para receber alguns conselhos sobre sua interpretação e foi aí que surgiu o presente inusitado: “Aquela pinta, ela que me deu. Estou falando sério. Eu falei: 'Vou fazer você'. Ela disse: 'Pode deixar que a pinta eu te mando”, Xuxa narrou a conversa com Angélica.

“Eu achei estranho ela falar isso. Como ela vai mandar a pinta dela?", disse a apresentadora, que ficou chocada quando recebeu o presente: "Chegou lá em casa uma caixinha com vários adesivos. Ela tem a pinta dela em adesivo. Tamanho maior, médio e pequeno, para as pessoas com uma perna um pouquinho menor", Xuxa se divertiu ao revelar os detalhes dos bastidores.

A apresentadora contou ainda que ficou bastante entusiasmada em prestar uma homenagem para sua amiga, além de poder contar com a ajuda de Angélica para definir detalhes da caracterização da personagem: “Foi bacana porque eu ainda tive uma aprovação dela”, declarou a loira. Vale lembrar que as duas protagonizaram um momento icônico ao lado de Eliana no Criança Esperança deste ano.

Por fim, Xuxa contou que recebeu a aprovação de outra personalidade importante! Luciano Huck rasgou elogios ao ver a apresentadora vestida como sua esposa durante uma ligação: “Ele disse ‘Pô, você está gata, hein!?','Claro! Estou tua mulher. Tem que estar gata!”, a loira brincou com a reação do marido de Angélica.

Além de se vestir como Angélica, Xuxa também aparece caracterizada como outros ícones dos anos 80 na produção que conta a história de Luna, interpretada pela atriz Tomtom Périssé, filha caçula de Heloísa Périssé. Ela é uma adolescente que recebe a visita da fada vivida por Xuxa. O filme está com estreia marcada para quinta-feira, 12 de outubro, nos cinemas.

Xuxa revela real motivo para voltar a atuar:

Você sabia que Xuxa estava há 14 anos longe das telonas? Ícone da televisãoe do cinema brasileiro, a loira tem um encontro marcado com os baixinhos em seu novo filme. Ainda durante a coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 04, ela abriu o jogo e revelou o motivo por trás de seu retorno surpreendente em ‘Uma Fada veio me Visitar’.

A apresentadora contou que ficou apaixonada pela história e contente em poder contar com uma equipe talentosa: “Tem essas coisas que vocês não sabem antes de fazer o filme, mas é bom que você saiba que teve um envolvimento de muito carinho, muito respeito. O que me encantou? Primeiro a história e depois tudo o que está implícito”, disse a loira.