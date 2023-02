Ex-The Voice Kids Sofia Cordeiro interpreta sua primeira vilã no cinema

Ex-The Voice Kids, a atriz Sofia Cordeiro conta sobre a sua primeira vilã no cinema ao atuar no filme 'Chama a Bebel', de Paulo Nascimento

A atriz Sofia Cordeiro, que já participou do reality show The Voice Kids, da Globo, está com um novo desafio em sua carreira. Ela interpretou a sua primeira vilã no cinema com a personagem Rox no filme 'Chama a Bebel', de Paulo Nascimento. O longa-metragem foi feito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e deve estrear ainda em 2023.

A personagem Rox é uma patricinha maldosa e egoísta, que vai ter uma rivalidade com Bebel (Giulia Benite). “Sofia Cordeiro conseguiu criar uma vilã que foge totalmente do padrão das vilãs em filmes desse gênero. Ela dá uma doçura assustadora ao personagem Rox. Eu, como diretor, tinha pensado na personagem, mas ela me surpreendeu na primeira leitura do roteiro. Apresentou de outra forma e eu me encantei. É uma vilã original, assustadoramente doce”, disse Paulo Nascimento, com quem ela já tinha trabalhado em Sem Fôlego e Chuteira Preta.

Por sua vez, Sofia Cordeiro contou como foi a criação da personagem. "Eu precisei sair da minha zona de conforto para interpretar a Rox. Como atriz, foi um grande presente quando o diretor Paulo Nascimento me convidou para fazer esse filme. Fiquei muito feliz e grata pela Accorde Filmes ter confiado em mim para fazer uma vilã", disse ela.

E completou sobre as gravações. "A Rox é um desafio, por ser muito diferente. Não consigo me imaginar falando e tendo as atitudes dela. No final das gravações, preciso respirar fundo para não carregar esse sentimento comigo, porque a Rox acaba maltratando muito a Bebel. Mas também é divertido ter que criar uma personagem tão diferente de mim", declarou.

Fotos: Edson Filho/Divulgação