Ex-ator mirim Evan Ellingson morre aos 35 anos de idade

O ex-ator mirim Evan Ellingson foi encontrado morto na Califórnia, nos Estados Unidos, no último final de semana

O ex-ator mirim Evan Ellingson faleceu aos 35 anos de idade. De acordo com o site da Revista People, ele foi encontrado morto em um quarto na cidade de Fontana, na Califórnia, Estados Unidos, no domingo, 5.

A causa da morte ainda não determinada pela polícia local. De acordo com o pai do ator, o jovem lutava contra um vício e já tinha passado por uma clínica de reabilitação.

Em sua carreira, Evan atuou no filme Uma Prova de Amor e também na série CSI: Miami. Ele iniciou a sua carreira na infância ao ser descoberto em uma pista de skate e ser chamado para estrelar comerciais de TV.

Porém, o rapaz se afastou do universo do audiovisual há 10 anos.

Cantor sertanejo morre aos 23 anos

O cantor sertanejo Denner Chiodi Baumann faleceu aos 23 anos de idade. Ele sofreu um acidente de buggy em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.

De acordo com o site G1, o veículo com o artista caiu de uma ribanceira ao sair da pista. O acidente aconteceu na madrugada do dia 1º de novembro em uma área de difícil acesso. Tanto que os bombeiros demoraram cerca de 12 horas para conseguir fazer o resgate do corpo do artista. O corpo dele estava a cinco metros do buggy.

Denner Chiodi estava no início da carreira de cantor. Ele já tinha feito uma apresentação com a dupla Fernando e Sorocaba no Vale do Itajaí há alguns anos e também lançou a música Carregar Meu Coração com clipe nas redes sociais.