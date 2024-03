Ex-ator mirim de Star Wars é internado. Saiba o que aconteceu

Ex-ator mirim da saga Star Wars, Jake Lloyd está internado há 10 meses e site internacional revela o que aconteceu com ele

O ex-ator mirim Jake Lloyd, que ficou famoso ao atuar na saga Star Wars, está internado há cerca de 10 meses em uma clínica de saúde mental. De acordo com o site TMZ, a mãe dele, Lisa Lloyd, confirmou a internação do filho e revelou que ele foi hospitalizado após um episódio na rua.

O rapaz sofreu um surto psicótico após ir ao restaurante de uma rede de fast food. O momento aconteceu no caminho dele para casa. Ela revelou que estavam dentro do carro em um engarrafamento quando o rapaz tentou desligar o veículo à força. Ele e a mãe começaram a gritar um com o outro. Assim, outros motoristas chamaram a polícia.

Os policiais perguntaram para Jake o que tinha acontecido e ele não conseguia se comunicar corretamente e estava muito confuso. Com isso, a família decidiu interná-lo.

Jake já tinha sido diagnosticado com esquizofrenia em 2008. A previsão é que ele complete 18 meses de internação na clínica de reabilitação. Por fim, a mãe dele contou que o rapaz está indo bem em sua recuperação e existe a possibilidade que ele volte a ser sociável.

Cantor Chrigor foi internado

O cantor Chrigor, que é ex-vocalista do grupo Exaltasamba, está internado em um hospital após passar mal. De acordo com a equipe dele, ele foi hospitalizado na quinta-feira, 7, e segue em recuperação.

O artista sofreu uma convulsão e foi diagnosticado com entupimento em uma das veias, informou a assessoria do projeto Samba 90 Graus, do qual ele participa. Nas redes sociais, a equipe dele informou que o artista deverá ter alta hospitalar em breve.

"O Chrigor teve um mal estar mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução, provavelmente a alta será essa semana. Muito grato pelas mensagens de carinho. Daqui a pouco estaremos juntos. Deus abençoe, ótima semana", informaram.