Ex-affair de Robert De Niro, Jussara Calmon, terá sua história contada em festival de cinema internacional

A atriz brasileira Jussara Calmon, ex-affair de Robert De Niro, celebra o lançamento do filme 'Jussara Calmon – Da Favela Para O Mundo'

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 14h51

Jussara Calmon, ex-affair de Robert De Niro e atriz, começou o mês de agosto em grande estilo, com o lançamento do seu docudrama Jussara Calmon – Da Favela Para O Mundo, que conta a história da sua vida e carreira artística.

O filme, que também será exibido no Festival Lift-Off Global Network Senssions 2022, em Londres, apresenta de forma dramática a reconstituição de fatos, utilizando-se de atores para mostrar como a atriz saiu de uma infância pobre e sofrida com pai ausente e alcoólatra, no Espirito Santo, para se tornar uma das maiores musas do cinema nacional.

Com direção de Sônia Barbosa e fotografia de Davi Victor, o docudrama conta também com depoimentos, como o do renomado diretor de novelas Reinaldo Boury, o grande diretor do cinema nacional Afranio Vital, entre outros.

De acordo com a artista, o objetivo é criar um diálogo, conscientizar pais e educadores sobre a importância de se falar do futuro, ainda na infância, e de provar que a falta de perspectivas diante da pobreza, abuso dos pais e descaso da sociedade, não devem servir como base para a vida dessa criança, mas como um impulso para alcançar seus sonhos. “Fazem isso para ou ajudar a família, ou por falta de perspectiva”, acrescenta a atriz.

“Toda criança tem o direito de sonhar e de modificar sua realidade”, completa. E continuou: “Eu resolvi criar um docudrama porque acho minha história de vida forte, por tudo que eu passei e persisti para conseguir. Creio que, talvez, sirva de alerta, uma luz no fim do túnel, uma cura para as meninas que pensam que nunca vão conseguir realizar seus sonhos e acham que estão presas nas amarras da depressão e da ansiedade”, concluiu.

