Eva Mendes revela sem querer que se casou secretamente com Ryan Gosling

Passando um tempo na Austrália com Ryan Gosling, a atriz Eva Mendes e ele estão juntos há 11 anos

Na última sexta-feira, 18, a atriz Eva Mendes (48) participou do programa australiano “Today”, do Channel Nine. Nele, a famosa acabou deixando escapar sem querer seu verdadeiro status de relacionamento com o também ator Ryan

Gosling (42).

Eva, que está no país da Oceania para acompanhar Ryan que está gravando para o filme “The Fall Guy”, além de fazer ações de caridade enquanto o parceiro filma, aparentemente confirmou os rumores de que teria se casado com o amado depois de 11 anos juntos, de forma secreta.

Os boatos surgiram há anos, quando um vídeo do casal trocando alianças começou a circular pela internet, ainda mais depois de Eva fazer uma tatuagem com a frase “de Gosling” no pulso. Mesmo assim, os artistas sempre mantiveram em segredo como andava o romance dos dois, sendo que, até essa última sexta-feira, sempre se referiam um ao outro como “namorado(a)” ou “parceiro(a)”.

Mas, quando foi perguntada sobre o tempo que está passando na Austrália, a atriz acabou chamando Ryan de outra coisa. “Todos são muito receptivos aqui e meu marido Ryan está aqui e estamos nos divertindo muito”, começou, durante o papo com os apresentadores Karl Stefanovic e Allison Langdon.

Ela até chegou a brincar sobre o país e algumas reclamações que tem, mas não conseguiu terminar o raciocínio depois de falar do amado. Mas disse que a família está se divertindo muito, apaixonada pelas praias do norte do país. “Minha coisa favorita é difícil, porque há tantas coisas favoritas, mas vou dizer as praias do norte”, afirmou.

Recentemente, Eva participou de um podcast chamado “The Kyle & Jackie O Show”, e aproveitou para dar ainda mais vida aos rumores, falando sobre a tatuagem em homenagem ao marido. “Eu tenho uma tatuagem. É só uma de mentirinha… não, não é de mentirinha”, brincou ela. “Mas eu fiz isso anos atrás. Eu postei uma foto e recebi muitas perguntas engraçadas”, completou.

Vale lembrar que Ryan Gosling e Eva Mendes estão juntos há 11 anos, tendo duas filhas, Esmeralda, com oito anos, e Amada, de seis.