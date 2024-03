Eva Mendes revela 'acordo' com Ryan Gosling para deixar de atuar

Afastada da carreira de atriz desde 2024, Eva Mendes revela acordo com seu marido, Ryan Gosling, para deixar de atuar e cuidar das filhas; saiba mais!

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Eva Mendes contou um novo fato sobre seu relacionamento com o ator Ryan Gosling. Em entrevista recente ao Today, a famosa contou que o casal, que está junto de 2011, tem um 'acordo não-verbal' sobre os cuidados com suas filhas, Esmeralda, de 9 anos, e Amada Lee, de 7.

Segundo Eva, ela se afastou de Hollywood para cuidar de suas filhas após um acordo silencioso com seu companheiro. "Eu quase como um acordo não-verbal do tipo: 'Ok, ele vai estar trabalhando e eu vou estar trabalhando, mas eu vou trabalhar aqui", disse a ex-atriz, que afirmou que não teve dúvidas em abandonar a carreira após sua primeira gravidez.

"Foi uma decisão fácil a ser tomada. Eu sou muito sortuda", contou Eva, que garantiu ser grata por esse tempo com suas herdeiras após se tornar uma dona de casa."E eu continuei trabalhando, eu somente não atuei, pois a atuação te leva a lugares, ela leva você para longe".

Na entrevista, a estrela ainda aproveitou para rasgar elogios ao amado. "Nunca vivenciei nada assim. A forma como ele trabalha, seu compromisso com sua arte, como ele quer fazer tudo da melhor forma possível, e isso significa tornar seus colegas de elenco também melhores. Mas infelizmente — ou felizmente — só há um Ryan!".

Vale lembrar que o último trabalho de Eva Mendes foi em 'Rio Perdido', de 2014. Desde então, Ryan Gosling participou de diversos sucessos do cinema, incluindo 'La La Land' (2016), 'Blade Runner 2049' (2017) e 'Barbie' (2023).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Mendes (@evamendes)

Ryan Gosling somente aceitou papel em Barbie após receber um "sinal"

Se preparando para sua participação em Barbie, de Greta Gerwig, o ator Ryan Gosling revelou alguns detalhes sobre o motivo que lhe levou a aceitar o papel. Segundo o artista, responsável por dar vida a Ken, ele somente aceitou o papel após receber um "sinal" do universo.

Em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon em 2022, Gosling admitiu que tinha gostado muito do roteiro de Gerwig e de seu parceiro, Noah Baumbach. O ator até mesmo avaliou o trabalho como "o melhor roteiro que já li". Contudo, se ele tinha dúvidas sobre aceitar a proposta para viver o boneco, todas elas foram sanadas por um sinal.

"Eu saí no quintal e, você sabe onde eu encontrei o Ken, Jimmy? De bruços na lama, ao lado de um limão esmagado", contou o ator, que tirou foto do acontecimento para ter como evidência. "Isso é um sinal de que você tem que fazer esse filme", respondeu Jimmy Fallon rindo. Logo em seguida, Ryan disse que enviou a foto para a diretora Greta Gerwig e disse: "Eu serei o seu Ken, pois sua história deve ser contada."